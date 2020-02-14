УАФ затвердила міста для товариських матчів збірної України перед Євро-2020

Виконавчий комітет Української асоціації футболу (УАФ) визначив Харків, Київ та Львів містами, які приймуть три товариські матчі збірної України перед стартом на Євро-2020. Про це інформує пресслужба організації.

Отже, "синьо-жовта" команда 26 травня в Харкові на ОСК "Металіст" зіграє з Кіпром, 2 червня в Києві на НСК "Олімпійський" - з Північною Ірландією та 7 червня у Львові на стадіоні "Арена Львів" - з Ізраїлем.

В рамках підготовки до Євро-2020 збірна України проведе ще дві товариські зустрічі в березні. 27 числа команда зіграє проти чинних чемпіонів світу французів на стадіоні "Стад де Франс" в Сен-Дені (початок матчу - о 22:00 за Києвом), а 31 березня в Хожуві на Сілезькому стадіоні (початок - о 21:45 за київським часом) команда Андрія Шевченка зустрінеться з Польщею.

Матчі чемпіонату Європи з футболу будуть відбудеться 12 червня - 12 липень 2020 року. Першим суперником підопічних Андрія Шевченка стане збірна Нідерландів. Поєдинок відбудеться 14 червня в Амстердамі на стадіоні "Йоханн Кройфф Арена".

Потім збірна України зустрінеться з Австрією і переможцем плей-офф Ліги націй УЄФА (Грузія, Білорусь, Македонія, Косово).