В УАФ розповіли, де базуватиметься збірна України під час Євро-2020

Збірна України під час проведення Чемпіонату Європи 2020 року (Євро-2020) буде базуватися в столиці Румунії Бухаресті. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Української асоціації футболу (УАФ).

Так, за результатами жеребкування Бухарест був обраний місцем, де українська збірна буде базуватися під час проведення Євро-2020. За словами глави УАФ Андрія Павелка, остаточне рішення про вибір місця затверджував головний тренер Андрій Шевченко.

"Як відомо, всі рішення, що стосуються національної збірної, затверджує головний тренер. Наше завдання - забезпечити йому максимально комфортні умови та повну інформацію, а остаточний вибір - за Андрієм Шевченко", - цитує його слова прес-служба УАФ.

Також він повідомив, що розглядалися різні варіанти базування.

"Наші представники переглянули кілька варіантів. Знаю, що ми вивчали можливості базування в Амстердамі, Будапешті, Мюнхені - переглядали там всі варіанти, які УЄФА рекомендує для учасників Євро-2020. Але в результаті зупинилися на Бухаресті. У нас була певна перевага, тому що ми ще до жеребкування точно знали, в якій групі будемо грати. Тому і забронювали варіант, який сподобався, раніше опонентів", - сказав Павелко.

Він також додав, що українська делегація зустрілася з послом України в Румунії, щоб обговорити різні варіанти підтримки українських вболівальників, які приїдуть на Євро-2020.

"У Бухаресті ми плануємо відкрити фан-посольство, в якому вболівальники збірної України зможуть отримати відповіді на будь-які питання", - резюмував Павелко.

Нагадаємо, матчі групового раунду Євро-2020 з участю збірної України відбудуться 14, 18 і 22 червня 2020 року. Суперниками команди "синьо-жовтих" стали Нідерланди та Австрія. Четверта команда визначиться за підсумками стикових ігор. Це буде Румунія, Косово, Білорусь, Грузія чи Північна Македонія.

Фінальний турнір чемпіонату Європи пройде з 12 червня по 12 липня, матчі вперше в історії будуть зіграні в 12 різних країнах по всьому континенту. Вирішальний поєдинок буде зіграно на стадіоні "Уемблі" в Лондоні.