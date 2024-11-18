RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

УАФ проиграла суд Тимощуку: сторонник агрессии России требовал вернуть спортивные регалии

Фото: Анатолий Тимощук вряд ли вернет уважение соотечественников (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Спортивный арбитражный суд в швейцарской Лозанне (CAS) удовлетворил апелляцию бывшего капитана сборной Украины Анатолия Тимощука на решение Украинской ассоциации футбола лишить его званий и наград.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tribuna.com.

45-летний уроженец Луцка потребовал снять с него наложенные УАФ санкции. Ассоциация наказала бывшего полузащитника за продолжение работы в РФ после полномасштабного вторжения и молчаливого согласия с агрессией против родины.

Весной 2022 года УАФ отозвала у Тимощука тренерскую лицензию Pro, а также обратилась в органы власти по поводу лишения экс-футболиста всех государственных наград и почетных званий. Кроме того, функционеры решили лишить бывшего капитана "сине-желтых" всех титулов и исключили из официального реестра игроков сборных.

Тимощук в тот момент оставался рекордсменом по количеству матчей в футболке национальной команды (144 поединка). В 2023 году он обратился в CAS с требованием отменить решение УАФ. Слушание прошло в апреле этого года, а теперь Спортивный арбитражный суд отменил решение украинских футбольных органов.

По мнению УАФ, CAS подошел к рассмотрению дела формально, без учета реалий войны РФ против Украины. Позицию относительно Тимощука в Доме футбола не изменили. Скорее всего, его фамилия и дальше не будет фигурировать в реестрах отечественного футбола.

К слову, ранее разобрали варианты сборной Украины для спасения в группе Лиги наций.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Анатолий ТимощукСборная Украины