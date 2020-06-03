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В Іспанії розглянуть допуск уболівальників на футбольні матчі

Новини » Спорт     03.06.2020 - 11:07
В Іспанії розглянуть допуск уболівальників на футбольні матчі
Фото: (facebook.com/LaLiga)

Однак цьому може завадити спортивний принцип

Міністерство охорони здоров'я Іспанії розгляне можливість допуску уболівальників на матчі чемпіонату країни поточного сезону, враховуючи позитивну динаміку зниження поширення коронавірусу. Ла Ліга має намір відновити сезон 11 червня.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на координатора з надзвичайних ситуацій Фернандо Симона.

За його словами, допуск уболівальників може бути дозволений тільки в тих регіонах, які увійшли в третю фазу зняття карантинних обмежень. Водночас, перешкоджати поверненню глядачів може порушення спортивного принципу. Адже в цьому випадку команди не будуть знаходитися в рівних умовах.

Третій етап зняття обмежень в Іспанії розпочнеться 8 червня, він торкнеться більшість регіонів, за винятком Мадрида, Барселони і кількох провінцій області Кастилія-Леон.

У більшості європейських країн футбольний сезон намір дограти за порожніх трибун. Разом з тим такі країни як Чехія і Угорщина відкрили обмежений доступ фанів на стадіони. Також футбол з вболівальниками повернеться в Болгарії 5 червня.

Нагадаємо, сезон в чемпіонаті Іспанії відновиться севільським дербі.

Після 27 турів лідером Прімери є "Барселона", на 2 місці турнірної таблиці розташовується мадридський "Реал", який відстає від каталонців на 2 очка.

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Автор: Вера Олейник

Теги Новини України чемпионат ИспанииболельщикиФутбол
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