УАФ выбрала вариант замены "Днепра-1" в Премьер-лиге

Украинская ассоциация футбола решила провести мини-турнир для заполнения ставшего вакантным после снятия с соревнований "Днепра-1" места в Премьер-лиге на сезон 2024/25.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ .

Исполком организации решил разыграть место в УПЛ между четырьмя командами. За место в элитном дивизионе сразятся закарпатский "Минай", харьковский "Металлист 1925", киевский "Левый берег" и каменец-подольский "Эпицентр".

Ассоциация привлекла в мини-турнир двух неудачников Премьер-лиги предыдущего сезона и третью-четвертую команды Первой лиги. Последние не смогли повыситься в классе посредством плей-офф с командами УПЛ. "Турнир четырех" будет состоять из полуфиналов 26 июля и финала 30 июля. Пары определят слепым жребием.

19 июля Премьер-лига удовлетворила просьбу "Днепра-1" о снятии с соревнований. "Спортклубовцы" отказались выходить на старт сезона из-за финансовых проблем. Четвертая команда УПЛ распродала лидеров, расформировала женскую и юношескую команды, а также съехала с базы в Приднепровске.

Сезон 2024/25 Премьер-лиги

Чемпионат начнется 3 августа. В стартовом туре состоятся пять матчей, а еще три поединка перенесли из-за участия футболистов в футбольном турнире Олимпиады.

Первое Классическое противостояние УПЛ между "Динамо" и "Шахтером" состоится в Киеве. Базовая дата – 26 октября. Второй матч отечественных грандов состоится в конце апреля.

Новичками чемпионата стали петровский "Ингулец" и львовские "Карпаты". В первом туре они встретятся с ровненским "Вересом" и луганской "Зарей" соответственно.