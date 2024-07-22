ua en ru
Пн, 22 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

УАФ выбрала вариант замены "Днепра-1" в Премьер-лиге

Киев, Понедельник 22 июля 2024 14:06
UA EN RU
УАФ выбрала вариант замены "Днепра-1" в Премьер-лиге Фото: "Минай" и "Металлист 1925" получили шанс сохранить прописку в элите (facebook.com/metalist1925kh)
Автор: Антон Федорцив

Украинская ассоциация футбола решила провести мини-турнир для заполнения ставшего вакантным после снятия с соревнований "Днепра-1" места в Премьер-лиге на сезон 2024/25.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ.

Исполком организации решил разыграть место в УПЛ между четырьмя командами. За место в элитном дивизионе сразятся закарпатский "Минай", харьковский "Металлист 1925", киевский "Левый берег" и каменец-подольский "Эпицентр".

Ассоциация привлекла в мини-турнир двух неудачников Премьер-лиги предыдущего сезона и третью-четвертую команды Первой лиги. Последние не смогли повыситься в классе посредством плей-офф с командами УПЛ. "Турнир четырех" будет состоять из полуфиналов 26 июля и финала 30 июля. Пары определят слепым жребием.

19 июля Премьер-лига удовлетворила просьбу "Днепра-1" о снятии с соревнований. "Спортклубовцы" отказались выходить на старт сезона из-за финансовых проблем. Четвертая команда УПЛ распродала лидеров, расформировала женскую и юношескую команды, а также съехала с базы в Приднепровске.

Сезон 2024/25 Премьер-лиги

Чемпионат начнется 3 августа. В стартовом туре состоятся пять матчей, а еще три поединка перенесли из-за участия футболистов в футбольном турнире Олимпиады.

Первое Классическое противостояние УПЛ между "Динамо" и "Шахтером" состоится в Киеве. Базовая дата – 26 октября. Второй матч отечественных грандов состоится в конце апреля.

Новичками чемпионата стали петровский "Ингулец" и львовские "Карпаты". В первом туре они встретятся с ровненским "Вересом" и луганской "Зарей" соответственно.

К слову, ранее вспомнили топ-5 переездов в "Динамо" футболистов из Донбасса на фоне трансфера Пихаленка.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чемпионат Украины Днепр-1 УПЛ
NEWS
Глава "Укрэнерго" анонсировал улучшение ситуации со светом уже через пару недель
Глава "Укрэнерго" анонсировал улучшение ситуации со светом уже через пару недель
DAILY
"Переговоры", Трамп и конец войны. К чему Зеленский готовит Украину и какой у него план
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина "Переговоры", Трамп и конец войны. К чему Зеленский готовит Украину и какой у него план