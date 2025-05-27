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В США намекнули на новые рычаги влияния на Россию после заявлений Трампа о Путине

Фото: Тэмми Брюс, пресс-секретарь госдепа (x com U.S. Department of State)
Автор: Наталья Кава

Заявления президента США Дональда Трампа в отношении российского диктатора Владимира Путина не следует рассматривать как разочарование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря Госдепартамента США Тэмми Брюс.

Журналисты спросили у Брюс, учитывая публичное разочарование Трампа в Путине, справедливо ли ожидать немедленной корректировки политики в этом направлении. На что та ответила, что не нужно рассматривать слова Трампа как разочарование.

"Я бы не назвала это разочарованием. Это заявление человека, который возглавлял усилия по установлению мира в стольких разных регионах, который четко и абсолютно прозрачно выражает свое мнение о том, что происходит", - сказала Брюс.

По ее словам, Россия должна отнестись к таким заявлениям серьезно.

"Как я уже говорила, в распоряжении президента (Трампа - ред.) есть множество различных средств, чтобы убедиться, что наша позиция ощутима и что ее можно использовать, чтобы повлиять, и что ее можно использовать, чтобы повлиять, чтобы остановить эту бойню", - ответила Брюс.

Трамп начал критиковать Путина

Стоит напомнить, что в минувшие выходные, три ночи подряд, Россия массированно атаковала территорию Украины различным вооружением. Сначала Трамп не комментировал удары россиян.

Однако впоследствии он заявил, что Путин сошел с ума.

"С ним (Путиным) что-то произошло. Он совсем сошел с ума!" - написал Трамп о Путине в Truth Social, имея в виду нападение России прошлой ночью.

Трамп также заявил, что США безусловно рассматриваютвозможность введения санкций против России. В свою очередь в Кремле заявили, что такое заявление Трампа вызвано эмоциональной перегрузкой американского президента.

Сегодня же Трамп снова раскритиковал российского диктатора Владимира Путина за затягивание мирных переговоров с Украиной. Американский лидер пригрозил РФ "очень плохими вещами".

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Владимир ПутинСоединенные Штаты АмерикиДональд ТрампМирные переговорыПеремирие России и Украины