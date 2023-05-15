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В Северодонецке "вагнеровцы" похитили двух гражданских и авто (перехват)

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Россия, Понедельник 15 мая 2023 19:25
В Северодонецке "вагнеровцы" похитили двух гражданских и авто (перехват) Фото: в Северодонецке "вагнеровцы" угнали двух гражданских и авто (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Жительница Северодонецка в телефонном разговоре с подругой рассказала, что "вагнеровцы" на ее глазах похитили двух гражданских людей и их авто.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки МО Украины.

Она рассказала, что ее знакомая вместе с мужем уехали по делам. В какой-то момент к ним подъехала группа "вагнеровцев" и похитила их. Гражданских посадили в авто окупантов, а их машину - присвоили.

Людей увезли в неизвестном направлении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что российский военнослужащий пожаловался на значительные потери со стороны армии РФ и то, что тела погибших никто не уносит.

Также ранее жена российского военнослужащего пожаловалась на командование, отправившее ее мужа на гибель в Украине.

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Главное управление разведки Война России против Украины Вагнеровцы
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