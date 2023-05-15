У Сєвєродонецьку "вагнерівці" викрали двох цивільних та авто (перехоплення)

Жителька Сєвєродонецька у телефонній розмові з подругою розповіла, що "вагнерівці" на її очах викрали двох цивільних людей та їх авто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління розвідки МО України.

Вона розповіла, що її знайома разом із чоловіком поїхали у справах. В якийсь момент до них під'їхала група "вагнерівців" та викрала їх. Цивільних посадили в авто окупантів, а їх машину - привласнили.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що російській військовослужбовець поскаржився на значні втрати з боку армії РФ і те, що тіла загиблих ніхто не забирає.

Також раніше дружина російського військовослужбовця поскаржилась на командування, яке відправило її чоловіка на загибель в Україні.

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