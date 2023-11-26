В Пенсионном фонде объяснили, как украинцы могут "купить" стаж: алгоритм действий

С марта текущего года украинцы получили возможность "купить" страховой стаж себе или другим лицам без заключения бумажного договора и без посещения государственных учреждений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Пенсионного фонда Украины.
Добровольное участие в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования могут принимать как работающие (застрахованные) лица, так и не работающие.
Украинцы могут уплатить взносы как за себя, так и в пользу третьих лиц, если в реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования есть информация о лице, в пользу которого планируется уплачивать добровольные взносы, и такое лицо не является пенсионером.
Для того чтобы принять участие в добровольной программе заключать Договор с Пенсионным фондом Украины.
Договор заключается в электронной форме через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины путем подписания Типового договора о добровольной уплате страховых взносов.
Для заключения Договора можно авторизироваться с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), Действие. Подписи или GOV.ID.
Договор подписывается путем наложения на него КЭП.
Суммы уплаченных страховых взносов засчитываются за месяц, в котором поступили средства на счет Пенсионного фонда Украины. К примеру:
Если по Договору за определенный месяц уплачено 2 тысячи гривен в пользу неработающего лица, то этот месяц будет отнесен к его страховому стажу и заработная плата для исчисления пенсии за этот месяц - 9 090,91 гривен.
Если взнос в размере 2 тысяч гривен уплачен в пользу работающего лица, то за полнолуние страхового стажа заработок для исчисления пенсии увеличится на 9 090,91 гривен.
Фактически, каждые 100 гривен добровольно уплаченного взноса увеличивают месячную зарплату для назначения пенсии почти на 455 гривен.
Уплаченные взносы учитываются автоматически после поступления средств на счет Фонда.
Уведомление об уплате поступит на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины в личный кабинет застрахованного лица, в пользу которого уплачены взносы.
Ранее мы информировали, что минимальную пенсию в 2024 году повысят. Она составит 2361 гривну. Также повысится и прожиточный минимум, составивший 2920 гривен. В 2023 году прожиточный минимум и пенсию не повышали.
Кроме того, Кабмин решил ввести комплексную реформу пенсионной системы. Средняя пенсия, по словам премьера, составит 6 тысяч гривен.
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