"В новый год Россия целенаправленно несет войну": Зеленский о ночных ударах по энергетике
В ночь на 1 января РФ запустила по территории Украины более 200 ударных дронов. Их целью была украинская энергетика.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.
"В новый год Россия целенаправленно несет войну: более 200 ударных дронов запустили против Украины этой ночью. Большинство удалось сбить, и я благодарю всех наших воинов, которые отражали эту атаку", - говорится в сообщении президента.
Он отметил, что удары нанесены по Волынской, Ровенской, Запорожской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской областях.
"Цели - наша энергетика. Всюду, где это необходимо, спасатели помогают, энергетики работают, чтобы восстановить электроэнергию после ударов. Спасибо каждому и каждой, кто привлечен к ликвидации последствий", - рассказал Зеленский.
Лидер страны подчеркнул, что убийства надо остановить, и добавил, что "пауз в защите жизни не может быть". Он подчеркнул, если РФ не прекращает наносить удары даже на новогодние праздники, то поставки ПВО не могут задерживаться.
"Номенклатура дефицитного оборудования у союзников есть. Рассчитываем, что все, о чем в конце декабря договорились с Америкой для нашей защиты, поступит вовремя", - отметил президент Украины.
Обстрел Украины в новогоднюю ночь
Напомним, в ночь на 1 января Россия атаковала Украину, применив 205 ударных дронов. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских беспилотников. Зафиксировано попадание 24 ударных дронов на 15 локациях.
В частности, российские войска всю ночь атаковали Волынскую область. В результате обстрела энергетики без света остались более 103 тысяч абонентов.
Кроме того, перед боем курантов в новогоднюю ночь россияне в очередной раз за сутки нанесли удары по Запорожью, в результате чего пять человек пострадали, среди которых - подросток.