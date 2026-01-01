ua en ru
"В новый год Россия целенаправленно несет войну": Зеленский о ночных ударах по энергетике

Украина, Четверг 01 января 2026 12:56
"В новый год Россия целенаправленно несет войну": Зеленский о ночных ударах по энергетике Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

В ночь на 1 января РФ запустила по территории Украины более 200 ударных дронов. Их целью была украинская энергетика.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

"В новый год Россия целенаправленно несет войну: более 200 ударных дронов запустили против Украины этой ночью. Большинство удалось сбить, и я благодарю всех наших воинов, которые отражали эту атаку", - говорится в сообщении президента.

Он отметил, что удары нанесены по Волынской, Ровенской, Запорожской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской областях.

"Цели - наша энергетика. Всюду, где это необходимо, спасатели помогают, энергетики работают, чтобы восстановить электроэнергию после ударов. Спасибо каждому и каждой, кто привлечен к ликвидации последствий", - рассказал Зеленский.

Лидер страны подчеркнул, что убийства надо остановить, и добавил, что "пауз в защите жизни не может быть". Он подчеркнул, если РФ не прекращает наносить удары даже на новогодние праздники, то поставки ПВО не могут задерживаться.

"Номенклатура дефицитного оборудования у союзников есть. Рассчитываем, что все, о чем в конце декабря договорились с Америкой для нашей защиты, поступит вовремя", - отметил президент Украины.

Обстрел Украины в новогоднюю ночь

Напомним, в ночь на 1 января Россия атаковала Украину, применив 205 ударных дронов. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских беспилотников. Зафиксировано попадание 24 ударных дронов на 15 локациях.

В частности, российские войска всю ночь атаковали Волынскую область. В результате обстрела энергетики без света остались более 103 тысяч абонентов.

Кроме того, перед боем курантов в новогоднюю ночь россияне в очередной раз за сутки нанесли удары по Запорожью, в результате чего пять человек пострадали, среди которых - подросток.

