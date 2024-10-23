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В НАТО подтвердили присутствие войск КНДР в России

Иллюстративное фото: НАТО подтверждает появление войск Северной Кореи в России (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Страны-члены НАТО получили подтверждение того, что Северная Корея отправила свои войска в Российскую Федерацию.

Об этом заявила спикер Альянса Фара Дахлалла, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

По ее словам, члены Альянса располагают доказательствами развертывания войск КНДР в России.

"Если этим войскам придется воевать в Украине, это будет означать значительное усиление поддержки Северной Кореей незаконной войны России и еще один признак значительных потерь России на линии фронта", - заявила представительница.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что, если Северная Корея отправит свои войска в Украину, чтобы воевать на стороне России, это значительно обострит конфликт.

Россия попросила солдат у КНДР

Северная Корея отправила военных в Россию для подготовки к войне против Украины. Солдаты проходят обучение на четырех российских полигонах, подтверждающих видео, опубликованные в сети.

По данным разведки, КНДР могла направить в Россию 11 тысяч военных, включая две бригады по 6 тысяч человек каждая. Руководитель ГУР Кирилл Буданов отметил, что Россия может обменять ракеты и войска на технологии тактического ядерного оружия для Северной Кореи.

При этом Южная Корея считает, что КНДР отправила в Россию 3 тысячи военных. А к декабрю их количество увеличится до 10 тысяч солдат.

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