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"У нас люди здаються": окупант розповідає про масову відмову росіян воювати

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Україна, Неділя 21 серпня 2022 11:31
"У нас люди здаються": окупант розповідає про масову відмову росіян воювати Фото: окупанти відмовляються воювати в Україні (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Російські окупанти зізнаються про масову кількість небажаючих воювати в Україні. У перехопленій розмові росіянин жаліється та сподівається, що його скоро виведуть до Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Головного управління розвідки Міноборони.

"Я з хорошими новинами. Найближчими днями нас виводять (на територію Росії - ред.), цього місяця точно... Тому що ми вже все, у нас люди здаються, стільки людей у відмову пішло. У нас найближчим часом наступ мав бути, а людей не вистачає, тому що всі у відмову пішли", - каже російський окупант у перехопленій розмові.

Раніше стало відомо, що офіцери-десантники російської армії опиняються брати участь у бойових діях на території України. Тому командування окупантів на офіцерські посади призначає контрактників без офіцерських звань і досвіду бойових діях.

Додамо, за даними Інституту вивчення війни, в російських окупаційних силах стався розкол.

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