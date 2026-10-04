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"У нас есть некоторый челлендж": Зеленский сделал заявление о поиске денег на оборону

18:51 04.10.2026 Вс
2 мин
aimg Милан Лелич aimg Юлия Капитонова
Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)

Украине уже удалось значительно сократить дефицит оборонного бюджета, однако в настоящее время не хватает еще 16 миллиардов долларов.

Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами, сообщает РБК-Украина.

Недавно глава Кабмина Украины Сергей Корецкий рассказал, что власти смогли уменьшить дефицит - с 27 до 20 миллиардов долларов - за счет экономии собственных ресурсов.

Журналисты поинтересовались у Зеленского, есть ли источники, которые смогут перекрыть оставшуюся сумму.

По словам президента, Киев нашел способ, который поможет решить эту проблему.

"Мы нашли формат: где-то - это двусторонняя поддержка, которая увеличилась. Где-то - это договоренности с Европейским Союзом. Мы понимаем, как закрыть, то есть у нас есть некоторый челлендж сейчас - где-то около 4 миллиардов, которые нам нужны сейчас. Они нам нужны очень", - подчеркнул Зеленский.

Он подтвердил, что пока этот дефицит закрыть не удалось. Однако министр финансов Украины Сергей Марченко заверил главу государства, что уже есть понимание, где найти 3 из этих 4 миллиардов.

"Еще 12 (миллиардов - ред.) - это, мне понятно, есть политическая воля приблизить кредит в следующем году. То есть вот таким образом. То есть сейчас технически нужно приблизить 12 миллиардов, делать все для этого и найти еще четыре. То есть это гораздо меньшая проблема, чем та, что была", - подчеркнул Зеленский.

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