"У нас есть четкая позиция": в МИД Украины отреагировали на "мирный план" Шольца

У Украины есть четкая позиция по завершению войны с Россией - Глобальный саммит мира. Другие "мирные инициативы" не рассматриваются.
Об этом на брифинге рассказал спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий, отвечая на вопрос корреспондента РБК-Украина.
Итальянская газета La Repubblica сообщила, что канцлер Германии Олаф Шольц якобы готовит "мирный план" по завершению войны России против Украины, предусматривающий сохранение за страной-агрессором ранее захваченных украинских территорий.
Газета со ссылкой на источники в парламенте отмечает, что Шольц работает вместе с некоторыми однопартийцами "над своего рода "Минскими соглашениями", предусматривающими возможность передачи частей украинской территории Москве".
По словам спикера МИД, много звучало разных "мирных инициатив" по завершению войны в Украине. Время от времени разные страны предлагают площадку для переговоров.
"У нас четкая позиция - есть процесс саммит мира. Все страны, которые хотят внести свой вклад, мы приглашаем их принять участие в этом процессе", - отметил Тихий.
Он добавил, что МИД следит за разными сообщениями, работает с партнерами и объясняет им, что у Украины есть процесс формулы мира.
"Украина стремится к миру, как ни одна другая страна в мире не стремится к нему. За последнее время только из России звучали сигналы, что они не хотят говорить о мире. Как говорил Зеленский, общее давление способно заставить Россию избрать мир. На это и направлена эта (наша - ред.) работа", - подчеркнул спикер МИД.
Напомним, на днях немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия будет пытаться делать все для поддержки Украины. Уже настал момент для обсуждения того, как можно быстрее достичь мира.
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