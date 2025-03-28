В Мьянме произошло мощное землетрясение, тысячи людей могут быть под завалами

Какие масштабы землетрясения

Землетрясение произошло сегодня, 28 марта, около полудня по местному времени примерно в 20 км к северо-востоку от города Мандалая, где проживают около 1,2 млн человек.

В результате подземных толчков разрушился километровый мост и целые кварталы, по меньшей мере три человека погибли после частичного обвала мечети. Очевидцы массово сообщают об обрушении зданий.

Американское агентство Геологическая служба США заявило, что в Мьянме могут погибнуть тысячи людей в результате землетрясения. По масштабам оно практически не уступает разрушительному землетрясению, которое произошло в Турции в 2023 году.

Сейчас в Мьянме продолжаются поисковые работы.

Последствия землетрясения (фото: Getty Images)

Последствия для соседнего Бангкока

В столице Таиланда Бангкоке, который в сотнях километров от землетрясения в Мьянме, рухнул главный торговый центр, людей эвакуировали. Местные власти объявили город "зоной чрезвычайной ситуации".

Правительство Таиланда предупредило, что подземные толчки могут произойти в течение следующих 24 часов, и призвало людей держаться подальше от высоких зданий и пользоваться лестницами вместо лифтов. Тайская фондовая биржа приостановила торговлю из-за землетрясения.

Локализация землетрясения в Мьянме (скриншот)

По словам шотландского туриста в торговом центре Бангкока из-за землетрясения произошла большая паника. Люди выбегали в парк Бенджасири, который считался безопасной территорией.

"Здание начало двигаться..., много криков, много паники, люди бегут не в ту сторону по эскалаторам, много стуков и грохотов в торговом центре", - рассказал очевидец о событиях.

По данным экстренной службы, в результате обвала здания в Бангкоке по меньшей мере два человека погибли. Неизвестно сколько еще людей находится под завалами.

Также сообщается, что толчки от землетрясения также чувствовали в Бангладеше, Индии, Лаосе и Китае.