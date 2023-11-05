В Криворожском районе ВСУ уничтожили вражескую ракету
Военные Вооруженных сил Украины сегодня, 5 ноября, уничтожили российскую ракету в Криворожском районе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лисака в Telegram.
По данным главы ОВА, воины подразделения ВвК "Восток" в Криворожском районе уничтожили вражескую ракету.
"Хвала нашим защитникам неба. Отличная работа. Спасибо за защиту!", - сказал Лысак.
Ситуация в Днепропетровской области
Следует отметить, что Днепропетровскую область называют тылом фронта. Регион находится недалеко от зоны столкновения, но все населенные пункты области находятся под контролем Украины.
Из-за своей близости к фронту Днепропетровская область страдает от обстрелов, особенно Никопольский район. Он расположен на правом берегу Днепра, а левый берег контролируют российские террористы.
4 ноября россияне обстреляли объект инфраструктуры в Днепровском районе. Также вчера в регионе силы противовоздушной обороны сбили три крылатых ракеты "Искандер-К".
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