"В Крым шли по звездам": как подразделение ГУР "Братство" выполняет операции в тылу врага

В составе Сил обороны Украины действует, пожалуй, одно из самых необычных подразделений – батальон "Братство". Его бойцы имеют общую веру, идеологию и готовность выполнять самые сложные задачи в глубоком тылу врага. Для них главное в бою – не только оружие, но и вера, самодисциплина и мотивация.

Алексей "Боргезе" Сердюк – командир "Братства" в составе спецподразделения "Тимура" ГУР МО Украины в интервью РБК-Украина рассказал о дерзких операциях в Крыму, Энергодаре и тылу врага, а также, бывают ли чудеса на войне и про потери среди элиты войска. Полную версию разговора смотрите на YouTube-канале РБК-Украина.

Добровольцы, "Азов", ГУР

История "Братства" началась еще в 2014-м, когда первые добровольцы, большинство из которых были людьми верующими, решили, что не могут оставаться в стороне. Сначала они присоединились к официальным структурам, охраняли объекты в прифронтовых городах, но быстро поняли, что это не их путь. Они хотели большего: настоящей работы на передовой, участия в рискованных операциях, влияния на ход войны.

"В 2014 году мы пришли как добровольцы и в очень разных формированиях. Были и с "Азовом" в Шахтерске, создали свой батальон "Святая Мария" для обороны Мариуполя", – рассказывает "Боргезе".

С началом полномасштабного вторжения группа снова собралась уже с большим опытом, лучшим оснащением и еще более четким осознанием, за что борются. Сегодня они – полноценный батальон, который специализируется на глубоких рейдах, разведке и диверсиях в тылу врага.

"На каком-то этапе нас пригласили в Главное управление разведки, и уже там очень стремительно начался наш путь. Сначала это была небольшая группа людей, в составе других батальонов, в составе других рот. А потом за определенный завоеванный авторитет мы смогли достичь отдельной роты. Эта рота стала как отдельный отряд, и уже сейчас формируем батальон", - отмечает командир.





Христианство - не просто вера, а боевая стратегия

Христианство - основа для каждого бойца "Братства". "У нас обязательное условие - только христиане: протестанты, католики, православные, которые разделяют общие моральные принципы. Мы проверили это на практике: подразделение, где все верят, действует слаженно, морально устойчиво и дисциплинировано", - объясняет командир и признает, что в подразделение закрыт путь атеистам и представителям других религий.

Ранее командование батальона могло идти на уступки бойцам, которые имели желание присоединиться, но не были сторонниками церкви, но в конце концов пришли к выводу, что общие ценности бойцов важнее их количества. Именно общие принципы формируют сильный костяк коллектива. Представителей других религий не принимают в команду, поскольку считают, что разные вероисповедания имеют определенные разногласия.

"Для людей должен быть какой-то высший смысл, почему они здесь. Когда они ожидают, когда они тоскуют, когда им страшно, когда они должны выполнить то, что невозможно. И тогда мы молимся, просим Бога о помощи. И все знают, уже на практике проверили, что Бог нам это дает", – отмечает "Боргезе".

Вера, по мнению бойцов, становится их щитом и мотиватором идти на наиболее опасные операции. Когда становится трудно, бойцы находят новые силы в молитве и продолжают бой. Алексей отмечает, что "Братству" часто приходится работать со смежными подразделениями. И все бойцы замечают, что у них потери меньше, чем у смежников. Часто удается сделать больше, чем другое подразделение - более героические подвиги с меньшими потерями, с меньшим риском для себя. Все происходит чудесным образом, говорит командир.

"На одну улицу враг использовал столько КАБов, что она вся выглядела как поверхность Луны. Более того, там ездили танки и разносили дома, в подвалах которых сидели наши ребята, и эти танки просто проезжали над ними, и враг уже был уверен, что там точно уже никого нет", - вспоминает командир. Во время той операции после длительного боя бойцам "Братства" приходилось отходить, но и во время бомбежки, и при выходе не обошлось без удивительных вещей, которые спасли всем жизнь.

"Когда ребята выходили, враг атаковал авиацией, дронами. И мы тогда впервые начали использовать РЭБы. Но любой боец понимает - не факт, что РЭБ заглушит дрон, потому что разные частоты, это же логично. А тут просто дроны падали, как мухи, ракеты от самолетов, КАБы... И ни один боец не погиб, более того, никто не был ранен. Это было невероятно", - говорит он.





Операция в Крыму: ночь, туман и молитва

Одна из самых рискованных и мистических операций - высадка на территории временно оккупированного Крыма. Задача была четкой: нанести удар по радиолокационному узлу врага, расположенному на побережье. Однако путь к нему был непростой - более 100 км открытого моря.

"Очень важно, чтобы бойцы были способны выполнить ту или иную задачу. Эти бойцы, которые у меня, как раз были на это способны. Это самое главное и на самом деле самое сложное для выполнения боевых задач - осознание того, что твои бойцы могут сделать", - объясняет командир.

"Боргезе" рассказывает, что часто большой ошибкой является то, что командиры планируют задачи только из теоретических знаний, не имея понимания, действительно ли команда способна на это. Ведь в море бойцы уже становятся сами за себя и любое препятствие может сорвать выполнение задачи. Только желание достичь цели играет ключевую роль. А в ту ночь преград было очень много.

"Когда мы вышли в море, навигация отказала, GPS не работал. Было полное радиомолчание. Мы шли по звездам. В море вышел из строя двигатель на одной из лодок, команды приходилось координировать знаками. Были моменты, когда казалось, что миссия сорвется", - вспоминает Алексей.

Несмотря на испытания неисправностями техники, бойцы смогли успешно высадиться на побережье полуострова и уничтожить радиолокационную станцию. Впереди был тяжелый выход и молитва снова пришла на помощь.

"Когда бойцы бежали оттуда и на них выходили вражеские корабли, появился туман. А когда отошли на значительное расстояние, появилась связь, GPS начал работать. Туман рассеялся, чистое небо, взошло солнце, полный штиль. И вот только они доплыли до берега, началась такая гроза, что просто невероятно. Я смотрю на это все и думаю: Боже, какое это чудо. Только они пристали к берегу, прошел буквально час. Ну, это чудеса!" - уверен военный.

По мнению командира, высадки, как в оккупированном Крыму, достаточно демонстративны и имеют психологический эффект. Это подбадривает наших людей и подавляет врагов. "В дальнейшем, после того, как мы там работали, очень много сил враг применял, чтобы защитить свое побережье", - рассказывает "Боргезе".





"Команда самоубийц"

Командир шутит, что их подразделение - это "команда самоубийц", которых вызывают для самых сложных миссий. Глубокие рейды в тыл, диверсии на 70 км за линией фронта, разведка объектов на оккупированных территориях - их хлеб.

"Я когда-то шутил по поводу того, что мы напоминаем фильм "Отряд самоубийц". Там, где собирают разных неординарных людей для выполнения самых сложных задач. Это мне напоминает наше подразделение. И задачи нам дают самые сложные, где нужно проявить творчество", - говорит "Боргезе".

Командир рассказывает, что "Братству" приходилось выполнять и ряд диверсионных задач очень глубоко в тылу врага, где нужно было очень тщательно планировать операции, ведь на удачу лишь полагаться не всегда можно.

"Когда мы высаживались под Энергодаром, то видели наблюдательные пункты россиян, там, где сидят пулеметчики. И невозможно подобраться, потому что там много людей, но они в тот момент спали. И если бы они проснулись - все были бы уничтожены. Но чудо происходит, и это происходит систематически. Но рассчитывать на чудеса постоянно не стоит", - утверждает командир.

Покровск, линия огня, уничтоженные враги

Батальон "Братство" также участвовал в боях под Купянском, Энергодаром, в Курской области. Оборона Покровска стала для "Братства" настоящим испытанием. Это был один из самых горячих участков фронта - враг бросал туда технику, пехоту, дроны. В определенный момент линия фронта буквально "дышала" под ногами - противник давил днем и ночью.

"Мы взяли на себя один из участков - около трех километров фронта. Нас было меньше, но мы держали. Работали на опережение - уничтожали их наблюдательные посты, пилотов дронов, даже полевую артиллерию", - вспоминает командир.

За то время, пока бойцы находились в горячей точке фронта, совместно со смежниками ежедневно приходилось отражать бешеные атаки российской армии. Каждая ночь начиналась с разведки, каждое утро - с ударов. Это была война без сна. Но удалось удержать рубежи и потеснить вражеские силы.

"На Покровске были очень хорошие линии обороны. И настолько хорошие, что когда мы там были, очень уверенно себя чувствовали. Они очень качественные, хорошие блиндажи, хорошие доты", - отмечает "Боргезе".

Однако часто возникает проблема количества бойцов для содержания такого участка. "Яркий образец приводил по поводу Купянского направления, там я впервые увидел, как россияне реально просто посылают сотни за сотнями. За два месяца, когда мы были на том участке, который мы контролировали, это где-то там километра 2-3 - там погибло, я думаю, где-то тысяча россиян. И это не преувеличенные цифры. Почему я говорю, что не преувеличены? Потому что когда до этого я слушал, когда объявляют, сколько врагов уничтожили во время сегодняшнего дня, я все-таки думал, что немного завышают цифры. А там я увидел, что это правда. Я каждый день видел, как они гибнут", - рассказывает "Боргезе".

В конце концов за несколько месяцев обороны со стороны противника погибло более тысячи бойцов, в то время как со стороны Сил Обороны потери были значительно меньше. Из всех подразделений, которые держали тот участок, на щите вернулось 30. Это показывает, что тактика врага не эффективна, и часто меньшее количество людей может быть преобладающим в битве.