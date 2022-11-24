ua ru
Чт, 24 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Киеве и области строят фортификационные сооружения: фото

Новина українською →
Четверг 24 ноября 2022 14:52
В Киеве и области строят фортификационные сооружения: фото Фото: в Киеве и области строят фортификационные сооружения (t.me/ministry_of_defense_ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Военные проводят работы по наращиванию фортификационного оборудования районов и рубежей обороны Киева и Киевской области с помощью долгосрочных огневых сооружений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Сообщается, что наращивание укреплений проходит на основных путях вероятного выдвижения врага с учетом опыта начала вторжения.

Так, на взводных и ротных опорных пунктах оборудуются места для укрытия и проживания личного состава и устанавливают долгосрочные огневые сооружения для оборонного боя.

Отмечается, что общий вес одного такого сооружения - около 30 тонн. Она состоит из нескольких частей, отлитых из специального армированного бетона. Сообщается, что конструкция способствует эффективному нанесению врагу огневого поражения и безопасности личного состава при выполнении боевых задач.

Напомним, Украина возводит стену на границе с Беларусью, чтобы остановить даже гипотетическое продвижение противника.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Киевская область
NEWS
Оборона ВСУ на Донбассе и потуги оккупантов захватить Угледарский выступ: карты боев
Оборона ВСУ на Донбассе и потуги оккупантов захватить Угледарский выступ: карты боев
DAILY
Россия шагает в темноту. Почему ракетный террор ничего не изменит
Ростислав Шаправскийглавный редактор Россия шагает в темноту. Почему ракетный террор ничего не изменит