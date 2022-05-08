"У нього ж карта є!". Подоляк потролив Лукашенка за його заяви про "спецоперацію" РФ

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко днями поскаржився на тривалу "спецоперацію" Росії на території України. У зв'язку з цим радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк потролив Лукашенко, заявивши, що той повинен подивитися на своїй карті чи знешкодили місця, з яких готувався напад.

"У нього ж карта є! Він повинен подивитися на карту, з яких місць там збиралися напасти. Чому "операція" затягнулася, якщо ці місця були превентивно знешкоджені? Коли такі люди щось говорять, треба завжди оцінювати в ретроспекції - і те, що він говорив три, п'ять днів тому. Це людина, для якої 180 градусів - нормальний розворот голови", - заявив Подоляк.

Він також додав, що Білорусь дуже ефектно підставила свою територію для того, щоб бомбити територію України.

"Як каже цей Лукашенко: "а я вам зараз покажу, звідки на Білорусь готувався напад", - додав радник керівника Офісу президента.