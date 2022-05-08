"У нього ж карта є!". Подоляк потролив Лукашенка за його заяви про "спецоперацію" РФ
Білоруський диктатор Олександр Лукашенко днями поскаржився на тривалу "спецоперацію" Росії на території України. У зв'язку з цим радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк потролив Лукашенко, заявивши, що той повинен подивитися на своїй карті чи знешкодили місця, з яких готувався напад.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю виданню "НВ".
"У нього ж карта є! Він повинен подивитися на карту, з яких місць там збиралися напасти. Чому "операція" затягнулася, якщо ці місця були превентивно знешкоджені? Коли такі люди щось говорять, треба завжди оцінювати в ретроспекції - і те, що він говорив три, п'ять днів тому. Це людина, для якої 180 градусів - нормальний розворот голови", - заявив Подоляк.
Він також додав, що Білорусь дуже ефектно підставила свою територію для того, щоб бомбити територію України.
"Як каже цей Лукашенко: "а я вам зараз покажу, звідки на Білорусь готувався напад", - додав радник керівника Офісу президента.
Нагадаємо, раніше Лукашенко поскаржився, що війна Росії проти України затягнулася.
Раніше Лукашенко заявив, що Білорусь не розв'язуватиме війну на заході, оскільки знає, хто йому буде протистояти.
За даними української розвідки, російське вторгнення в Україну може тривати до осені.
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