Во Франции заявили о провокации самолета РФ против дрона Reaper в Средиземноморье

По словам Лекорню, инцидент случился еще в воскресенье, 2 марта. Французский беспилотник выполнял наблюдательную миссию в районе восточного Средиземноморья и в этот момент рядом оказался российский Су-35.

"Российский истребитель Су-35 повел себя опасно в отношении французского беспилотника Reaper... Три последовательных сближения могли привести к потере управления беспилотником", - подчеркнул Лекорню.

По его мнению, такое "преднамеренное, непрофессиональное и агрессивное" действие является неприемлемым.

"Франция продолжит принимать меры по защите свободы навигации в международном воздушном и морском пространстве", - резюмировал он.