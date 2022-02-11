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"У вас є два тижні". Зеленський пригрозив звільненням ряду голів ОДА: в чому причина

Автор: Валерія Поліщук

Президент України Володимир Зеленський пригрозив головам кількох ОДА звільненнями. Оскільки в декількох регіонах поганий стан підготовки до можливих загроз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання Президії Конгресу місцевих і регіональних влад у Харкові.

За словами Зеленського, поганий стан підготовки, зокрема, в Києві, Маріуполі, Одесі, Рівному та Київській області.

"Я хотів би звернутися до голів ОДА цих областей і до КМДА, щоб ви через два тижні все зробили, без імпровізацій. Консультуйтеся з нашими військовими, відповідно до законодавства Про Національний опір, тієї вертикалі. Через два тижні зробіть, у нас немає часу щось шукати, грати політикою. В іншому випадку будуть кадрові рішення", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, Рада схвалила закон, дозволяє добровольцям сил територіальної оборони застосовувати власну зброю.

Додамо, що в Україні затвердили порядок застосування членами добровольчих формувань територіальних громад особистої мисливської зброї і патронів до нього при виконанні завдань тероборони.

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