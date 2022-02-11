"У вас є два тижні". Зеленський пригрозив звільненням ряду голів ОДА: в чому причина

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання Президії Конгресу місцевих і регіональних влад у Харкові.

За словами Зеленського, поганий стан підготовки, зокрема, в Києві, Маріуполі, Одесі, Рівному та Київській області.

"Я хотів би звернутися до голів ОДА цих областей і до КМДА, щоб ви через два тижні все зробили, без імпровізацій. Консультуйтеся з нашими військовими, відповідно до законодавства Про Національний опір, тієї вертикалі. Через два тижні зробіть, у нас немає часу щось шукати, грати політикою. В іншому випадку будуть кадрові рішення", - заявив Зеленський.