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В ДТЭК опубликовали графики отключений света в Киеве и ряде регионов

Среда 25 декабря 2024 20:20
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В ДТЭК опубликовали графики отключений света в Киеве и ряде регионов Иллюстративное фото: стало известно, как в Киеве будут выключать свет 26 декабря (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

В Украине снова вводятся новые графики отключения света. В Киеве завтра максимальное время без света составит три с половиной часа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

В компании отметили, что по указанию "Укрэнерго", завтра свет будут выключать с 08:00 до 21:00. При этом в период с 08:00 до 17:00 - будут выключать в одной с половиной очереди. А с 17:00 до 21:00 в одну очередь.

Как будут выключать свет в Киеве

Графики в Киеве будут действовать завтра так:

  • подгруппа 1.1 отключение - с 10:00 до 13:30;
  • подгруппа 1.2 отключения - без отключений;
  • подгруппа 2.1 отключение с 10:00 до 13:30;
  • подгруппа 2.2 отключение с 10:00 до 13:30;
  • подгруппа 3.1 отключение - без отключений;
  • подгруппа 3.2 отключение - с 13:30 до 17:00;
  • подгруппа 4.1 отключение - с 13:30 до 17:00;
  • подгруппа 4.2 отключение - с 13:30 до 17:00;
  • подгруппа 5.1 отключение - с 08:00 до 10:00;
  • подгруппа 5.2 отключение - с 08:00 до 10:00;
  • подгруппа 6.1 отключение - с 08:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:30;
  • подгруппа 6.2 отключение - с 17:00 до 20:30.

Графики отключения в других регионах

Массированный обстрел Украины 25 декабря

Сегодня ночью и утром россияне осуществили массированный обстрел ракетами и баллистическими снарядами. Целью новых атак снова стала энергетическая инфраструктура Украины.

Как рассказал президент Владимир Зеленский, во время атаки было выпущено более 70 ракет и более 100 дронов.

Из-за массированного обстрела "Укрэнерго" ввело в Украине графики отключения света.

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ДТЭК Укрэнерго Графики отключения света Киев
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