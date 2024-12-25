В ДТЭК опубликовали графики отключений света в Киеве и ряде регионов
В Украине снова вводятся новые графики отключения света. В Киеве завтра максимальное время без света составит три с половиной часа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.
В компании отметили, что по указанию "Укрэнерго", завтра свет будут выключать с 08:00 до 21:00. При этом в период с 08:00 до 17:00 - будут выключать в одной с половиной очереди. А с 17:00 до 21:00 в одну очередь.
Как будут выключать свет в Киеве
Графики в Киеве будут действовать завтра так:
- подгруппа 1.1 отключение - с 10:00 до 13:30;
- подгруппа 1.2 отключения - без отключений;
- подгруппа 2.1 отключение с 10:00 до 13:30;
- подгруппа 2.2 отключение с 10:00 до 13:30;
- подгруппа 3.1 отключение - без отключений;
- подгруппа 3.2 отключение - с 13:30 до 17:00;
- подгруппа 4.1 отключение - с 13:30 до 17:00;
- подгруппа 4.2 отключение - с 13:30 до 17:00;
- подгруппа 5.1 отключение - с 08:00 до 10:00;
- подгруппа 5.2 отключение - с 08:00 до 10:00;
- подгруппа 6.1 отключение - с 08:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:30;
- подгруппа 6.2 отключение - с 17:00 до 20:30.
Графики отключения в других регионах
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