"В брейкинге без веры в себя далеко не зайдешь": история украинского чемпиона мира Kuzya

Бибой Kuzya пережил в брейкинге все – невероятное увлечение и первые успехи, бесконечные поражения и провалы и легендарный триумф, от которого голова идет кругом.

Первые шаги

Олег Kuzya Кузнецов провел детство и юность в Кропивницком – и здесь начался его путь в брейкинге. Как-то находясь в другом городе, Kuzya увидел, как другие ребята танцевали брейк, и сразу "загорелся". После возвращения в родной Кропивницкий он отправился искать место для занятий.

"Это оказалось не так просто, – говорит Олег. – Мне сказали обратиться к одному человеку – и ответила, что все занято: это был конец сентября, а набирали людей к началу учебного года. С другим человеком было аналогично. Лишь с третьей попытки я нашел секцию в местном колледже".

"Тогда тренировки выглядели совсем не так, как сейчас – , вспоминает Kuzya. – В зале собирались десятки людей с разным уровнем; тренер показывал базовые движения – а потом все расходились заниматься самостоятельно".

Фото: Олег Kuzya Кузнецов (Street Culture)

По завершении тренировки обычно проходил импровизированный джем, баттл, в котором принимали участие опытные ребята. Несмотря на все нюансы, атмосфера была невероятной, признается бибой: "Я смотрел на старших и видел, насколько это круто. Брейкинг позволяет проявить себя, показать что чувствуешь и на что способен".

У Kuzya была спортивная "база": в детстве он занимался гимнастикой до травмы, затем – плаванием. Поэтому у парня были определенные физические задатки – и это увидели другие. На одной из первых тренировок на его технику обратила внимание более опытная бигёрл и предложила сделать сложный фриз.

"Опершись на кресло, я выполнил его с первого раза. А потом, после нескольких попыток, уже сделал все без помощи. И ту девушку это поразило, потому что обычно на такое движение уходит несколько месяцев тренировок. Меня это невероятно вдохновило: я понял, что способен на большее», – делится Олег.

Фото: Олег Kuzya Кузнецов (Street Culture)

На этой страсти он продолжал тренировки. Уже через несколько месяцев у начинающего бибоя случились первые в жизни соревнования – локальный батл. Как вспоминает Kuzya, он сомневался, участвовать ли вообще. Но более опытные друзья сказали идти и пробовать: "Чем раньше ты начнешь проигрывать, тем быстрее будешь прогрессировать".

Весь следующий год Олега прошел между тренировками и небольшими соревнованиями – локальными и выездными – которые парень регулярно проигрывал. После летних каникул он вернулся в город и пошел на очередной батл. Регулярные занятия и отдых дали результат: как вспоминает Kuzya, он танцевал спокойно, но уверенно – и впервые в жизни поднялся на подиум, заняв третье место.

А уже через несколько месяцев бибой отправился на соревнования в Кременчуг, где собралась "достойная тусовка". Командные состязания проиграл, а вот сольный контест получился лучше. Kuzya выдал, как сам вспоминает, 4-5 хороших раундов.

"Ко мне подошли организаторы, чтобы переспросить мой ник. А потом говорят, что дадут мне второе место. Моей радости не было предела – даже пришлось отойти и побыть наедине, чтобы все это осознать. Но когда вызвали на награждение, оказалось, что я занял первое место. Я победил! Это был настоящий шок, я не мог в это поверить".

Вернулся в Олег Кропивницкий уже в статусе мини-звезды. Говорит, его узнавали на улицах, подходили и поздравляли с победой. И все это во времена, когда мало кто пользовался интернетом, соцсетями – информация передавалась "сарафанным радио".

Международное признание

Следующие годы Kuzya продолжал тренировку и участие в батлах. К региональным турнирам сначала добавились национальные, затем зарубежные. Именно в последних, говорит бибой, он достигал наилучших результатов. "Брейкинг-сцена Украины на тот момент была невероятно конкурентной. У нас было много крутых индивидуальных бибоев и бигёрлз, а также несколько команд, соревновавшихся на мировом уровне. Поэтому выигрывать что-то дома было слишком сложно".

В Польше, куда Kuzya ездил на батлы и ивенты, оценили стиль украинца. И именно здесь он стал регулярно одерживать победы и понемногу набираться уверенности: "Уверенность в себе нужна в любом спорте, в любой профессии. Да в брейкинге без нее никуда, буквально зависит исполнение, движения, в целом перформанс. Когда ты постоянно проигрываешь, важно не терять уверенность – чтобы в конце концов начать бороться за победы".

Фото: Олег Kuzya Кузнецов (Street Culture)

Успех в Польше стал одной из причин, по которым Kuzya решил переехать в эту страну в 2013 году. И дальше, ивент за ивентом, батл за батлом он строил свое международное имя – благодаря базированию в стране ЕС это было сделать гораздо легче. Старания привели его к приглашению на престижный ивент в Южной Корее, куда он отправился с командой. И, в конце концов, они выиграли этот турнир.

"После победы к нам подходили сильные бибои из Канады, Кореи – говорили, что мы крутые и нам нужно чаще бывать на таких мероприятиях. Это ободрило", – вспоминает Олег.

А уже потом прошел чемпионат мира Unbreakable Bboy Championship в 2016 году. Kuzya начал его еще с отборочного этапа – и батл за батлом проходил все дальше. В основной фазе он победил сильнейших бибоев из США, России, Швеции. А в финале одолел японца Issei со счетом 3:0 – и сразу стал брейкинг-сенсацией.

"Я подходил к турниру как настоящий андердог. Обо мне мало слышала широкая общественность, от меня вряд ли кто-то ожидал. Но в конце концов это был мой вечер", – делится тогдашний победитель.

И описывает тот турнир как life-changing. О Kuzya, скромном бибое из Кропивницкого, узнал весь мир брейкинга. А на родине о нем написало едва ли не каждое издание – с победой поздравил даже президент.

"Я много работал ради того момента и где-то в глубине души знал, что эта победа будет. У меня было бесконечно много эпизодов, когда я думал покончить с брейкингом. Но каждый раз я находил дополнительную мотивацию – и двигался дальше", – подчеркивает украинец.

Фото: Олег Kuzya Кузнецов (Street Culture)

Победа на Unbreakable открыла Олегу новые возможности и придала еще больше уверенности. Буквально через несколько месяцев Kuzya триумфовал на Outbreak Europe в Словакии, затем – на Silverback Open в США. Далее – первые места на батлах в Финляндии, Италии, Нидерландах и очередные подиумы на Unbreakable и Outbreak.

Но жизнь внесла собственные коррективы в карьеру бибоя. Сначала из-за болезни матери и накопившейся усталости его результаты ухудшились, а пандемия COVID вообще поставила выступления на паузу. На несколько лет, по признанию Kuzya, он фактически исчез со сцены.

Возвращение и подготовка к Олимпиаде

Kuzya рассказывает, что пытается вести осознанную жизнь. У него нет плохих привычек, он не ест мясо. Регулярно медитирует, а также занимается дыхательными практиками и йогой. А еще – манифестирует нужные для себя установки.

"Я делаю все, чтобы держать фокус на важных вещах. Верю, что не нужно распыляться: выбрал свою цель, путь – иди к ней. А еще будь честен с самим собой – по поводу своих страхов и желаний. Так я живу, и такой стиль жизнь пытаюсь передать молодому поколению".

Именно это позволило пройти через сложные времена. С началом отборочного этапа на Олимпийские игры-2024 он вернулся к активным выступлениям. И сфокусировался на одном – попасть в Париж.

"Я сначала скептически отнесся к этой идее – брейкинг на Олимпиаде, – признается бибой. – Но потом понял, что это хорошая платформа для продвижения нашего любимого дела. Мы можем показать всему миру, насколько это круто и драйвово – почему это не сделать?".

Фото: Олег Kuzya Кузнецов (Street Culture)

Но параллельно у Олега есть еще одна миссия. С началом полномасштабного вторжения России в Украину он активно поддерживает родину и рассказывает о ней друзьям, друзьям и поклонникам со всего мира. В Instagram он, например, публиковал видео с гопаком, "осовремененным" элементами из брейка.

И вообще Kuzya, как и его коллеги, использует каждую возможность, каждый ивент и батл, чтобы в очередной раз напомнить, через что приходится проходить его землякам. "Поэтому Олимпиада для нас – не только важный этап в карьере. Мы хотим достойно представить Украину на соревнованиях и показать, что это страна талантливых, трудолюбивых людей, которые готовы бороться до конца", – утверждает бибой.