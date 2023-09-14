Табачный гигант British American Tobacco продал свой бизнес в России и Беларуси

"В дополнение к нашему объявлению от 7 сентября 2023 года мы завершили продажу наших российских и белорусских предприятий", - говорится в сообщении.

Компания отметила, что продажа была осуществлена в соответствии с местным и международным законодательством и после получения всех необходимых разрешений.

British American Tobacco Plc

Второй по величине в мире производитель табачной продукции. Штаб-квартира корпорации находится в Лондоне. В портфель компании входят такие бренды, как Dunhill, Kent, Vogue, Pall Mall, Lucky Strike и другие.

Что этому предшествовало

На прошлой неделе British American Tobacco заявила, что продаст свои российские и белорусские предприятия консорциуму во главе с российской командой менеджеров, завершив 18-месячный процесс.

Компания BAT, которая контролировала чуть менее 25% российского табачного рынка, заявила, что теперь официально согласилась продать бизнес в соответствии с местными и международными законами.

"После завершения BAT больше не будет присутствовать в России или Беларуси и не будет получать никакой финансовой прибыли от продаж на этих рынках", - заявили в компании, добавив, что ожидают завершения сделки в течение следующего месяца.

Международный бизнес покидает рынок России

После введения странами Запада санкций против РФ ряд иностранных брендов решил продать свой бизнес в России. К примеру, французский производитель шин Michelin продал свой завод на территории России.

Недавно японский ритейлер Uniqlo отказался от аренды помещений для всех своих магазинов в России. Таким образом, компания прекратила вести бизнес в этой стране.