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У Франції поліція пішла на штурм після нападу ув'язненого у СІЗО

Новини » Надзвичайні події    05.03.2019 - 22:04
У Франції поліція пішла на штурм після нападу ув'язненого у СІЗО
Фото: поліція Франції (twitter.com/PoliceNationale)

Спецоперація тривала більше години

У в'язниці Конде-сюр-Сарт на північному заході Франції (департамент Орн) ув'язнений під час побачення з дружиною наніс кілька ударів керамічним ножем в обличчя і живіт двом тюремним наглядачам і забарикадувався в кімнаті для побачень. Поліція його затримала, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter глави МВС Франції Крістофа Кастанера.

Як повідомляється, поліція пішла на штурм в'язниці Конде-сюр-Сарт, щоб затримати ув'язненого. Спецоперація тривала більше години.

"Ув'язнений та його дружина затримані співробітниками поліцейського спецпідрозділу RAID, мужність, холоднокровність і професіоналізм яких я вітаю", - написав він.

У Франції поліція пішла на штурм після нападу ув'язненого у СІЗОНагадаємо, таджицькі силовики вбили щонайменше 25 ув'язнених у в'язниці суворого режиму в місті Худжанді, де спалахнув бунт. Бунт в колонії стався ввечері 7 листопада 2018 року. Зокрема, на території колонії була стрілянина. При цьому управління виправними установами міста Худжанда спростовувала цю інформацію, при цьому підтверджуючи, що був оголошений сигнал тривоги.

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