В'язниця або смерть. У МВС нагадали колаборантам про долю "Гіві" і "Мотороли"

Заступник міністра нагадав, що останнім часом ряд зрадників в Херсонській області покинули Україну "назавжди". Таким чином можна відстежити наочну і прогнозовану історію колабораціонізму в Україні.

"Якщо надумав працювати з ворогом, у тебе тільки два розвитку подій: один - отримати підозру з усіма наслідками, другий - назавжди покинути світ. Причому отримання підозри не звільняє від останнього. Згадайте терориста "Гіві", де він? А його друг "Моторола"? І таких зрадників, що вирушили на той світ - незліченна кількість. Очевидно, що терористи, які стають непотрібними Кремлю, вмирають", - підкреслив Єнін.

При цьому він зазначив, що колаборантів чекає смерть або в'язниця не тільки на тимчасово окупованій, а й на мирній території України. Так у Волинській області нещодавно затримали жителя Луганської області, який намагався організувати вбивство українських військових.

За даними Єніна, за фактом співпраці українців з ворогом вже розпочато понад 1100 кримінальних проваджень, 193 людям повідомлено про підозру.

"Всі, хто повинен бути покараний - буде, і його чекає або суд Божий, або суд український", - резюмував заступник міністра.