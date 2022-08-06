Окупанти підтвердили смерть заступника гауляйтера Нової Каховки

Заступник голови окупаційної адміністрації Віталій Гура помер після скоєного на нього замаху.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступницю гауляйтера окупованої Херсонської області Катерину Губарєву в Telegram .

Нагадаємо, раніше повідомлялося про замах на Гуру. Його сусіди чули постріли, згодом російські канали опублікували відео з місця стрілянини, на якому були гільзи та сліди крові.

Пізніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Гура помер під час того, як його намагалися вивезти до Криму.

Після цього окупаційна влада заперечувала його смерть і заявляла, що він перебуває в реанімації у важкому стані.

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