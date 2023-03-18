Тюрьма за неявку в военкомат. Все что нужно знать о повестках в Украине

– Станислав, какие в целом бывают повестки во время действия военного положения?

– В целом существует 4 вида повесток: для уточнения учетных данных, для прохождения военно-врачебной комиссии (ВЛК), мобилизационное распоряжение о направлении на военную службу в порядке общей мобилизации и повестка о призыве на срочную военную службу (на данный момент не вручается, поскольку не происходит призывная кампания срочников).

Однако обращаю внимание, что четкий исчерпывающий перечень видов повесток действующим законодательством не установлен.

– Какие цели вручения повесток? Ведь далеко не всегда их вручение означает отправку на фронт.

Повестка для уточнения учетных данных уже в своем названии дает ответ на этот вопрос. Территориальным центрам комплектования и социальной поддержки (далее – ТЦК и СП) нужно знать, сколько военнообязанных лиц проживает на административно-территориальной единице, на которую распространяется юрисдикция полномочий ТЦК и СП, а также какая у них военно-учетная и гражданская (образовательная) специальность, имеют ли лица право на отсрочку и так далее.

Повестка для прохождения ВЛК вручается с целью прохождения военнообязанным медкомиссии для определения степени его годности или, наоборот, негодности.

Мобилизационное распоряжение вручается военнообязанному лицу, прошедшему ВЛК. После получения данного вида повестки мужчина направляется к месту прохождения им военной службы.

– Зачем еще мужчин призывного возраста ставят на учет, кроме как для мобилизации? Какие другие причины?

– Учитывая широкомасштабное вторжение, вопрос о постановке на учет не может не рассматриваться сквозь призму мобилизации.

Фото: Повестки бывают нескольких видов и не все они означают немедленную отправку на фронт (facebook.com/gazetadp)

В свою очередь мобилизация состоит из разных этапов: (получение информации о военно-учетной и гражданской (образовательной) специальности военнообязанных, имеют ли лица право на отсрочку и так далее. За них военно-учетная и гражданская (образовательная) специальность, имеют ли право на отсрочку и так далее.

В целом, наша армия – гарантия нашего выживания, поэтому важно, чтобы у военного командования было целостное понимание о резервах, на которые они могут рассчитывать.

– Где могут вручать повестки и кто именно имеет право их вручать?

– Место вручения повесток нигде не определено, что позволяет вручать повестки по сути везде. Право вручения повесток действующим законодательством предоставляется уполномоченным сотрудникам ТЦК и социальной поддержки. Косвенно такие же полномочия также имеются у работников местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.

– Может ли человек отказаться брать повестку?

– Можно, однако только в случаях, если лица, пытающиеся вручить повестки, нарушают процедуру вручения повесток, или не имеют соответствующих полномочий.

В случае, если работники ТЦК и СП соблюдают все процедурные требования, то без наступления негативных для лица последствий (привлечения к административной или уголовной ответственности) отказаться от получения повестки невозможно.

– Что будет, если не прийти в ТЦК после вручения повестки?

– С точки зрения права, работники ТЦК и СП могут составить протокол о привлечении лица к административной ответственности по статье 210 КУоАП "Нарушения призывниками, военнообязанными, резервистами правил военного учета" на основании которого руководитель ТЦК может вынести постановление и наложить на лицо штраф в размере от 850 гривен до 1700 гривен (правонарушение совершено в условиях военного положения).

Кроме того, Национальная полиция по обращению районных (городских) ТЦК и СП или органов СБУ осуществляет административное задержание (сроком не более чем на 3 часа) и доставку призывников, военнообязанных и резервистов, совершивших административные правонарушения, предусмотренные статьями 210, 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Из практики нередки случаи, когда после получения повестки военнообязанный не прибывал в ТЦК и СП и никаких негативных последствий, о которых упомянутое выше к нему применено не было.

Фото: За неявку в ТЦК могут выписать штрафы (Getty Images)

– Может ли военный выбирать, где ему служить?

– Это право предусмотрено для определенных категорий военнослужащих, однако на практике это почти не действует.

– Кто во время войны имеет право служить по месту жительства?

– Военнообязанные, которые являются единственными лицами, воспитывающими детей, или осуществляющими уход, или, например, другой из их супругов потерял трудоспособность.

– Угрожает ли уголовная ответственность за неявку в военкомат?

– Действительно, в случае получения повестки для прохождения ВЛК или мобилизационного распоряжения и последующей неявки в ТЦК и СП действия лица могут быть квалифицированы как уклонение от военного учета или учебного (специального) собрания (статья 337 УК Украины) или уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период, на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период (статья 336 УК Украины).

– Если человека забирают с улицы в военкомат силой, как на некоторых видео в сети – забирают против его воли и отвозят в ТЦК – что в таких случаях делать и кто здесь прав?

– К сожалению, подобных случаев хватает. Преимущественно подобные действия со стороны работников ТЦК и СП действительно носят характер незаконных.

Однако Национальная полиция по обращению районных (городских) ТЦК и СП или органов СБУ осуществляет административное задержание (сроком не более чем на 3 часа) и доставку призывников, военнообязанных и резервистов, совершивших административные правонарушения, предусмотренные статьями 210, 210-1. Кодекс Украины об административных правонарушениях.

То есть в случае отказа военнообязанного прибыть в территориальный центр комплектования и социальной поддержки к нему могут быть применены меры административного принуждения.