Тюремники в РФ маніпулюють інформацією про здоров'я політв'язня, - Денісова

Український омбудсмен Людмила Денисова заявила, що інформація російських тюремників про стан здоров'я фігуранта другого сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір" Джеміль Гафарова, а також про надання йому медичної допомоги є маніпуляцією. Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

За її словами, до затримання окупаційною владою українець мав III групу інвалідності, хронічне захворювання нирок, а також ішемічної хвороби серця. При цьому Гафаров неодноразово звертався до тюремників щодо погіршення власного здоров'я і йому двічі проводили медобстеження, однак результати оглядів були сфабриковані.

Денисова зазначила, що відповідно до статті 110 кримінально-процесуального кодексу РФ ці захворювання забороняють тримати його під вартою.

"Результати цього медобстеження знову необ'єктивними, що може дозволити російському суду продовжити його утримання під вартою, а це пряма загроза життю", - написала Денисова.

Нагадаємо, раніше Денисова повідомляла про порушення прав українських політв'язнів в РФ. Серед них був і Гафаров, яким не надають медичну допомогу.

Також РБК-Україна писало, що в Росії утримуються за ґратами тільки по "кримським справах" як мінімум 89 осіб. Серед засуджених 65 кримських татар.