Тюлень-монах, тур и даже росомаха: 10 "украинских" животных, которые исчезли навсегда

Украинские земли когда-то были домом для десятков уникальных видов животных, часть из которых сегодня полностью исчезла. Причинами стали интенсивная охота, разрушение природных местообитаний и хозяйственная деятельность человека.
Широкими степями Украины когда-то ходили тарпаны - дикие лошади, а в лесах жил тур - дикий бык, предок современного крупного рогатого скота. Эти и другие виды были важными элементами природных экосистем, формировали равновесие и биоразнообразие наших ландшафтов.
Сегодня эти виды остались только в истории, фольклоре и научных описаниях. Во Всемирном фонде природы WWF-Украина отмечают: исчезновение этих животных - результат длительного воздействия человека на природу.
Активное хозяйствование без учета потребностей других жителей этих земель, чрезмерная охота и разрушение естественных мест обитания привели к полному уничтожению и исчезновению этих и многих других уникальных существ.
Предок быка домашнего, когда-то населял украинские степь, лесостепь и леса. Считался охотничьим животным.
Туры были одними из крупнейших травоядных животных голоцена: быки достигали 180 см в холке и весили до 1000 кг. Характерной чертой тура были его массивные, изогнутые в форме чаши рога, длина которых достигала 70 сантиметров. Внешний вид дикого быка также дополняла заметная грива.
В украинской мифологии и фольклоре тур часто символизировал силу, отвагу, а также плодородие и любовь. Наследие туров запечатлелось в украинской топонимике: корень "тур" до сих пор звучит в названиях многих городов, сел и рек (например город Турка на Львовщине, или река Турья на Закарпатье).
О чрезвычайной силе этих великанов свидетельствуют и летописи, где часто упоминается охота киевских князей на туров. В частности, князь Владимир Мономах в воспоминаниях о своей охоте описывал опасное столкновение: "Два тура подняли на рога меня вместе с конем".
Дикие туры постепенно исчезали из-за охоты и интенсивной вырубки лесов и освоения земель человеком. Тур был полностью истреблен на территории Украины в XVII веке.
Тарпан отличался небольшими размерами (высота в холке составляла 107-130 см). Характерными чертами животного были темный "ремень" вдоль позвоночника, отсутствие челки и прямая, неповислая грива.
Это был травоядный вид, который в прошлом был достаточно распространен в степных и лесостепных зонах Европы. В то же время из-за значительного вреда, который дикие лошади наносили сельскохозяйственным посевам, их начали целенаправленно уничтожать.
В начале XVII века в отдельных европейских городах действовали специальные отряды стрелков, которые охотились на диких лошадей, опустошавших поля.
Эта дикая лошадь когда-то была широко распространена и в степях Украины, однако распашка степей и хозяйственная деятельность привели к полному исчезновению вида.
Последнего дикого тарпана в Украине отловили в 1886 году возле села Нововоронцовка на Херсонщине, а в 1918 году в имении близ Миргорода (Полтавщина) умер последний представитель этого вида.
До конца XIX - начала XX века этот вид встречался на Подолье, Приднепровье и Полесье, однако полностью исчез вследствие длительного преследования человеком.
Фото: Росомаха (Zefram/wikimedia.org)
Последняя дикая особь была застрелена в 1880 году вблизи Канева.
Тюлень-монах - редкое морское млекопитающее, распространенное в Средиземном море и прилегающих районах Атлантики. В то же время в пределах украинской морской акватории этот вид считается исчезнувшим.
Фото: Тюлень-монах (G.dallorto / wikimedia.org)
До 1950-1970-х годов тюлень-монах встречался в Черном море, в частности у побережья Крыма, однако был полностью истреблен из-за интенсивной охоты ради кожи, жира и мяса.
Длина тела взрослых особей может достигать 275 см, а масса - около 300 кг и более.
Международный союз охраны природы (IUCN) признал осетровых самой уязвимой группой видов в мире: до 23 из 26 видов находятся на грани исчезновения .
Исторически в водах Украины обитали шесть видов осетровых: белуга обыкновенная, севрюга обыкновенная, стерлядь пресноводная, осетр руський, осетр атлантический и осетр шип. Все они занесены в Красную книгу Украины.
В то же время осетр атлантический (Acipenser sturio) сейчас считается исчезнувшим на территории нашей страны.
Основными причинами стремительного сокращения популяций осетровых являются браконьерство, разрушение естественных мест нереста и строительство плотин, которые блокируют их миграционные пути.
Исторически сайгаки населяли обширные территории степей и полупустынь Евразии - от предгорий Карпат и Кавказа до Джунгарии и Монголии. Сейчас их ареал значительно сократился: сайгаки сохранились преимущественно в Казахстане, Узбекистане, с заходами на территорию Туркменистана, в Монголии.
В прошлом сайгак широко заселял украинские степи - от Дона до Карпат (в частности степь Пантелиха) и даже доходил до окрестностей Киева. Однако в XIX веке вид полностью исчез на территории Украины.
Фото: Сайга (Andrey Giljov / wikimedia.org)
Основной причиной стало интенсивное преследование человеком, в частности из-за распространения огнестрельного оружия.
Последний дикий представитель вида был убит в 1898 году возле села Преображенка, в 43 км от Аскании-Нова.
Сегодня в полусвободных условиях сайгаков содержат в биосферном заповеднике "Аскания-Нова".
Кулан внешне напоминает африканского осла, хотя имеет много общих черт с лошадью - именно поэтому его часто называют "полуосликом". В отличие от осла, кулан никогда не поддавался приручению.
Долгое время кулан был важным промышленным видом. Его шкура высоко ценилась - из нее изготавливали дорогой сафьян (шагрень - мелкозернистая кожа с характерной текстурой).
Фото: Кулан (Michael Oppermann / wikimedia.org)
Мясо и жир использовали в пищу, а в народной медицине печени и жиру куланов приписывали лечебные свойства.
В результате интенсивного использования и освоения территорий человеком куланы были вытеснены из многих мест. В некоторых регионах их полностью истребили, в других - они стали крайне редкими.
С территории Украины этот вид исчез примерно в XVII веке.
Козицу также называют "скальницей" или "горной серной" - эти названия отражают ее распространение в скальных и горных местностях, в частности в Пиренеях, Альпах, Карпатах и на Кавказе.
В XVII-XIX веках козица обыкновенная была распространена во многих частях Карпатского хребта, а еще в начале XX века ее фиксировали и на территории Буковины.
Фото: Козица (Boskar / wikimedia.org)
Впрочем, примерно сто лет назад этот вид исчез из Украинских Карпат. По воспоминаниям местных жителей, последняя козица в Горганах, на горе Сивуля, была застрелена во время Первой мировой войны.
Летяга обыкновенная, - это вид грызунов рода полетюха (Pteromys) семейства виверровых (Sciuridae). Она имеет кожную мембрану, которая простирается между передними и задними конечностями и позволяет ей планировать в воздухе.
В то же время, в отличие от некоторых других видов летяг, у летучей мыши отсутствует мембрана между задними конечностями и основанием хвоста.
Фото: Летяга (A.Popov / wikimedia.org)
В краеведческих и зоологических трудах XVIII - начала XX века этот вид упоминался для северных регионов Украины, в частности Сумщины и Черниговщины.
Этот вид грызунов - самый западный по своему ареалу представитель пищух. В исторические времена (до XIX века) он жил на территории Украины, что подтверждают остеологические находки, в частности на Полтавщине.
В древности этот вид был известен под названием "чекалка", а впоследствии его стали называть "земляным зайцем".
Эти примеры демонстрируют, насколько уязвима природа перед влиянием человека.
Во Всемирном фонде природы WWF-Украина отмечают: от решений, которые мы принимаем сегодня, зависит, удастся ли сохранить другие виды, которые до сих пор существуют в дикой природе.
Исчезновение видов в прошлом - это не только история, но и предупреждение для современности. Сегодня под особой охраной находятся крупные хищники, которые играют ключевую роль в природных экосистемах.
Речь идет, в частности, о буром медведе и рыси евразийской - редкие виды, занесенные в Красную книгу Украины и международные природоохранные списки МСОП (IUCN).
Они также охраняются в рамках Бернской и Карпатской конвенций, а на уровне Европейского союза - Оселищной директивой. Медведь бурый и рысь евразийская - одни из видов, которыми занимается WWF-Украина, ведь сегодня они требуют особого внимания и системной защиты.