Уряд Данії заборонив носити нікаб і паранджу

Данія заборонила носити в громадських місцях одяг, що закриває обличчя

Уряд Данії заборонив носити в громадських місцях одяг, що закриває обличчя, зокрема нікаб і паранджу. Відповідну заборону законодавці країни схвалили в четвер, повідомляє Associated Press.

За відповідний законопроект проголосували 75 осіб.

Повідомляється, що Данія приєдналася до інших європейських країн, в яких діє заборона на носіння в громадських місцях одягу, що закриває обличчя. Аналогічні закони вже діють в Австрії, Франції та Бельгії.

В уряді Данії стверджують, що цей крок не спрямований проти будь-яких релігій. Зазначимо, що під заборону не підпадають хустки, тюрбани і традиційна єврейська кіпа - тобто одяг, яка не закриває обличчя. Тим не менше, закон направлений проти одягу, який носять консервативні мусульманки.

Порушників закону, який набуде чинності з 1 серпня, будуть карати штрафом у розмірі 1 тис. крон (156 доларів, - ред.).

Нагадаємо, у Закарпатській області учасникам масових заходів заборонили носити маски і балаклави.