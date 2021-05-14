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Тисячі йорданців висунулися до кордону з Палестиною. Вимагають відкрити її

Автор: РБК-Україна

На тлі конфлікту Ізраїлю і палестинських угруповань тисячі йорданців висунулися до кордону з палестинським Західним берегом. Вони скандують вимоги відкрити кордон.

Про це повідомляє ізраїльська телерадіокомпанія Kan.

Повідомляється, що протестувальники біля меморіалу мучеників битви при Карамі закликають свій уряд відкрити кордон. Вони скандують гасла на підтримку палестинців в секторі Газа і на Західному березі Йордану.

Тим часом служби безпеки Йорданії припинили спробу прорвати кордон. Також повідомляється, що масові акції проти дій Ізраїлю проходять у всіх провінціях Йорданії.

Нагадаємо, раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган різко розкритикував Ізраїль за загострення конфлікту з палестинськими угрупованнями. За його словами, турецька сторона підтримуватиме палестинських арабів, а Ізраїль вже нібито "перейшов всі кордони".

Напередодні стало відомо, що Ізраїль відмовився від перемир'я з палестинськими угрупованнями. Представники Єгипту з посередницькою місією провели переговори з ХАМАС і Ізраїлем, але останній відмовився від послуг посередників і заявив, що має намір довести до кінця свою антитерористичну операцію.

Єгипетська делегація пропонувала перемир'я на один рік за умови, що саме Каїр буде його контролювати і координувати.

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Новини України ІзраїльПалестинаИордания