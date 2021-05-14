Тисячі йорданців висунулися до кордону з Палестиною. Вимагають відкрити її

На тлі конфлікту Ізраїлю і палестинських угруповань тисячі йорданців висунулися до кордону з палестинським Західним берегом. Вони скандують вимоги відкрити кордон.

Тим часом служби безпеки Йорданії припинили спробу прорвати кордон. Також повідомляється, що масові акції проти дій Ізраїлю проходять у всіх провінціях Йорданії.

Повідомляється, що протестувальники біля меморіалу мучеників битви при Карамі закликають свій уряд відкрити кордон. Вони скандують гасла на підтримку палестинців в секторі Газа і на Західному березі Йордану.

Нагадаємо, раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган різко розкритикував Ізраїль за загострення конфлікту з палестинськими угрупованнями. За його словами, турецька сторона підтримуватиме палестинських арабів, а Ізраїль вже нібито "перейшов всі кордони".

Напередодні стало відомо, що Ізраїль відмовився від перемир'я з палестинськими угрупованнями. Представники Єгипту з посередницькою місією провели переговори з ХАМАС і Ізраїлем, але останній відмовився від послуг посередників і заявив, що має намір довести до кінця свою антитерористичну операцію.

Єгипетська делегація пропонувала перемир'я на один рік за умови, що саме Каїр буде його контролювати і координувати.