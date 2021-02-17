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У Бельгії попередили людей про російські підробки COVID-вакцин

Новость на русском → Брюссель, Середа 17 лютого 2021 10:51
У Бельгії попередили людей про російські підробки COVID-вакцин Фото: вакцина (freepik)
Автор: Андрій Козловський

Національний кризовий центр Бельгії застеріг громадян від підробок вакцин проти коронавірусу, які ймовірно мають російське походження. Там наголосили, що надійність таких препаратів не підтверджена.

Про це на пресконференції сказала представник цільової групи по вакцинації Сабіна Стродер, передає Le Soir.

"Застерігаємо вас від фейкових вакцин, які, схоже, мають переважно російське походження. Їхня безпека та ефективність не підтверджена... Ми радимо усім не купувати вакцини, ні на вулиці чи у магазинах, ні онлайн. Єдині надійні та ефективні вакцини будуть для вас безкоштовними", - сказала Стродер.

За її словами, COVID-вакцину громадяни отримають безкоштовно у будинку для літніх людей, лікарні чи вакцинаційному центрі.

Нагадаємо, раніше поліцейська служба Європейського союзу (Європол) фіксувала випадки підробки негативних результатів тестів на COVID. Правоохоронці вважають, що у зв'язку з обмеженнями на поїздки шахраї продовжать продавати фальшиві сертифікати.

Також раніше повідомлялось, що в Раду направили законопроект, який посилює кримінальну відповідальність за підробку вакцин. В Україні планують посилити покарання.

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