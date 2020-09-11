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Twitter вводить нові правила для боротьби з дезінформацією про вибори

США, П'ятниця 11 вересня 2020 04:59
Twitter вводить нові правила для боротьби з дезінформацією про вибори
Фото: соцмережі в смартфоні (pixabay/LoboStudioHamburg)
Автор: РБК-Україна

Соціальна мережа Twitter вводить нові правила, спрямовані на боротьбу з дезінформацією про вибори. Вони зокрема стосуються повідомлень про перемогу кандидатів на виборах, опублікованих до появи офіційних результатів.

Про це йдеться в повідомленні служби підтримки соцмережі.

Відповідно до нових правил Twitter буде маркувати або видаляти неправдиву або оманливу інформацію, спрямовану на підрив суспільної довіри до виборів або інших цивільних процесів.

"Ми почнемо застосовувати цю оновлену політику через 7 днів", - йдеться в повідомленні.

Тепер соцмережа буде видаляти або позначати "суперечливі твердження, які можуть підірвати віру в сам процес" голосування, в тому числі неперевірену інформацію про фальсифікацію виборів, підробку бюлетенів або порушення при підрахунку голосів.

Twitter також буде видаляти або маркувати як оманливі "заяви про перемогу до підтвердження результатів виборів і підбурювання до незаконного поводження з метою запобігання мирної передачі і впорядкованої передачі влади".

Нагадаємо, раніше Twitter знову позначив повідомлення Трампа як таке, що порушує вимоги соціальної мережі - поруч з твітом з'явилася позначка про те, що публікація про голосування з використанням поштових скриньок "вводить людей в оману".

Також Twitter позначив два повідомлення президента США Дональда Трампа як такі, що порушують правила соцмережі про цивільну відповідальність і в сфері виборчого права.

Крім того, Twitter заблокував відеоролик президента США Дональда Трампа через порушення авторських прав.

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