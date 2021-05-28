Twitter запустив тестування платної підписки: які можливості вона дає

Соцмережа Twitter почала тестувати свою платну версію Twitter Blue. Вона відрізняється від безкоштовної версії соцмережі додатковими функціями.
Про це повідомила дослідниця застосунків Джейн Манчун Вонг, яка стала першим тестувальником Twitter Blue.
За словами Вонг, підписка на Twitter Blue коштуватиме 2,99 долара на місяць.
"Twitter підтвердив запуск Twitter Blue, публічно запропонувавши оформити таку підписку в App Store. В рамках тестування я стала першою платною передплатницею Twitter Blue", - написала вона на сторінці в Twitter.
Як розповіла тестувальниця, платна версія додатку пропонує своїм користувачам наступні функції:
Нагадаємо, до цього соцмережа Twitter запустила можливість для авторів контенту отримувати грошові перекази від своїх підписників. Функція отримала назву Tip Jar.
Крім того, у червні минулого року Twitter додав функцію голосових повідомлень.
Додамо, нещодавно Instagram та Facebook дозволили всім користувачам приховувати кількість лайків під постами.