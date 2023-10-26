У Twitter появились аудио- и видеозвонки, но доступны не для всех

Как сообщает издание, некоторые пользователи платформы уже получили уведомление о появлении функции звонков.

Кроме того, в настройках приложения появился переключатель, позволяющий разрешить аудио- и видеовызовы и выбрать, с кем пользователь хочет их использовать. Вы можете позвонить через личное сообщение, используя значок телефона в правом верхнем углу экрана.

Вызовы доступны от людей из вашей адресной книги, пользователей, за которыми вы следите, и верифицированных подписчиков Premium.

Однако пока неизвестно, насколько широко внедрена услуга аудио- и видеозвонков и доступна ли она для всех пользователей, включая тех, кто не имеет Premium-подписки

В то же время владелец соцсети Илон Маск опубликовал в своем аккаунте пост одного из пользователей, где тот сообщает, что функция доступна только для iOS. Позже тот же пользователь добавил, что эта функция доступна только для премиум-пользователей соцсети.