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Twitter заблокував новий акаунт Протасевича

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Мінськ, Понеділок 12 липня 2021 11:46
Twitter заблокував новий акаунт Протасевича Фото: білоруський журналіст Роман Протасевич (telegram Світлана Тихановська)
Автор: РБК-Україна

Сервіс мікроблогів Twitter заблокував новий акаунт білоруського опозиційного журналіста Романа Протасевича. Він завів профіль, але незалежні ЗМІ підозрювали, що його ведуть під контролем білоруських силовиків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на цей обліковий запис.

На даний момент причина блокування не відома. При спробі перейти на акаунт з'являється напис "Дію облікового запису призупинено", оскільки вона порушує правила Twitter.

Минулого тижня Протасевич в новому профілі опублікував відео і кілька постів. Він зазначив, що перебуває під домашнім арештом.

Як пишуть білоруські ЗМІ, примітно, що один з користувачів попросив Протасевича подати знак, якщо він вів новий аккаунт під контролем, наприклад, написати два розділові знаки поспіль. В одному з твітів колишній головред Telegram-каналу NEXTA поставив два дефіси поспіль замість тире.

Нагадаємо, раніше Протасевича затримали в Білорусі після примусової посадки літака Ryanair, на сьогодні його перевели під домашній арешт.

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Білорусь Twitter Роман Протасевич
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