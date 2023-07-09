В Twitter верификованые аккаунты подпитывают дезинформацию о войне в Украине, - BBC

Недавно в социальной сети было опубликовано много обманчивых сообщений о недавних беспорядках во Франции, однако один вирусный пост на минувшей неделе также был посвящен военной помощи Соединенных Штатов Украине.

К одной из публикаций был приложен скриншот, который представлял собой заголовок с сайта новостей, сопровождаемый изображением двух винтовок. В заголовке говорилось: "Французскую полицию обстреляли из американских винтовок, которые, возможно, пришли из Украины".

Также несколько аккаунтов в Twitter, имеющих подписку, поделились этой публикацией, которую просмотрели более миллиона раз. BBC провела расследование и выяснила, что это сообщение поступило из прокремлевских каналов в Telegram.

Изображение, использованное в сообщении, впервые появилось в российском военном блоге в 2012 году, в котором сообщалось о соревнованиях по стрельбе на полигоне под Москвой.

Издание отмечает, что журналистам не удалось найти ни одной онлайн-статьи с таким заголовком и изображением, которое распространялось в Twitter.

Кроме того, несколько проверенных аккаунтов в Twitter с галочкой недавно распространили заявление о том, что Россия обнаружила "фабрики младенцев" в Украине.

Подобная ситуация произошла в конце июня в центре Краматорска на востоке Украины в результате российского ракетного обстрела погибли восемь человек.

Сразу после атаки в заметке аккаунта с подпиской на Twitter Blue, который позиционирует себя как источник новостей, утверждалось, что удар был нанесен Украиной по ошибке и попал в военные казармы, где находились войска НАТО и иностранные наемники.

Пропаганда в Facebook

ЧВК "Вагнера" использует Facebook для вербовки медиков, операторов беспилотников и даже психологов для участия в боевых действиях, в частности, в Украине. Объявления ЧВК "Вагнера" за последние 10 месяцев набрали почти 120 тысяч просмотров.

Также российская пропаганда запустила мощную антиукраинскую информационную кампанию в Facebook. Цель кампании - подорвать доверие украинского общества к власти, манипулируя якобы проигранным сражением за Бахмут и тем, что союзники оставят нас с врагом на произвол судьбы.

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