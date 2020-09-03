Twitter знову викрив Трампа в порушенні правил соцмережі

Twitter позначив два повідомлення президента США Дональда Трампа як такі, що порушують правила соцмережі. Глава Білого дому порушив правила щодо громадянської відповідальності і у сфері виборчого права.

Роз'яснення з цього приводу опубліковані службою безпеки соцмережі.

У своїх повідомленнях Трамп закликав американців, які мають намір голосувати на президентських виборах поштою, в сам день голосування прийти на дільницю і переконатися, що їхній голос врахований.

"Зайдіть на свою виборчу дільницю, щоб дізнатися, занесені ваші повідомлення (бюлетень, - ред.) в таблицю (підраховані). Якщо це сталося, то проголосувати ви не зможете, система голосування поштою спрацювала як треба. Якщо ж він не був врахований, голосуйте - це право громадянина ", - написав Трамп.

У Twitter заявили, що повідомлення Трампо порушили правила соцмережі про громадянську чесність і чесність на виборах.

У той же час доступ до постів Трампа збережений, його можна буде процитувати, але не можна поставити "лайк", відповісти на нього або ретвітнуть.

"Ми помістили повідомлення на два" твіти "в цій гілці за порушення нашої політики в сфері цивільної відповідальності, зокрема за спонукання людей потенційно проголосувати двічі", - роз'яснили в Twitter.

Нагадаємо, раніше Twitter знову позначив повідомлення Трампа як таке, що порушує вимоги соціальної мережі - поруч з твітом з'явилася позначка про те, що публікація про голосування з використанням поштових скриньок "вводить людей в оману".

Крім того, Twitter заблокував відеоролик президента США Дональда Трампа через порушення авторських прав.

Також Twitter приховав пост Трампа про ситуацію в Міннеаполісі, оскільки побачив в публікації героїзацію насильства.