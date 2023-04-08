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Twitter отменил ограничения для аккаунтов Путина и ведомств РФ, - The Telegraph

Фото: Twitter отменил ограничения для аккаунтов Путина и ведомств РФ (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Twitter перестал применять ограничения против аккаунтов российских властей, которые были введены в апреле 2022 года. В частности, это касается и страницы диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.

Как отмечает издание, тесты, которые проводили на прошлой неделе, показали, что правительственные российские аккаунты начали снова появляться в верхней части отдельных результатов поиска и рекомендациях для подписки.

По словам бывших руководителей Twitter, такие изменения, вероятно, не могли быть "случайными".

Речь идет о страницах Путина, Министерства иностранных дел России и посольства страны-агрессора в Британии.

При этом в апреле прошлого года представители соцсети обещали, что "не будут усиливать или рекомендовать правительственные аккаунты, принадлежащие государствам, которые ограничивают доступ к свободной информации и участвуют в вооруженном межгосударственном конфликте". Там уточняли, что нововведения немедленно применили в отношении России.

Напомним, ранее BBC писало, что при руководстве Илона Маска в Twitter практически перестали бороться с распространением пропаганды в соцсети.

Также мы писали, что, по данным СМИ, после покупки Маском Twitter в компании уволили 80% сотрудников.

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