Twitter отменил ограничения для аккаунтов Путина и ведомств РФ, - The Telegraph

Twitter перестал применять ограничения против аккаунтов российских властей, которые были введены в апреле 2022 года. В частности, это касается и страницы диктатора Владимира Путина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.
Как отмечает издание, тесты, которые проводили на прошлой неделе, показали, что правительственные российские аккаунты начали снова появляться в верхней части отдельных результатов поиска и рекомендациях для подписки.
По словам бывших руководителей Twitter, такие изменения, вероятно, не могли быть "случайными".
Речь идет о страницах Путина, Министерства иностранных дел России и посольства страны-агрессора в Британии.
При этом в апреле прошлого года представители соцсети обещали, что "не будут усиливать или рекомендовать правительственные аккаунты, принадлежащие государствам, которые ограничивают доступ к свободной информации и участвуют в вооруженном межгосударственном конфликте". Там уточняли, что нововведения немедленно применили в отношении России.
Напомним, ранее BBC писало, что при руководстве Илона Маска в Twitter практически перестали бороться с распространением пропаганды в соцсети.
Также мы писали, что, по данным СМИ, после покупки Маском Twitter в компании уволили 80% сотрудников.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.
Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и персональные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.