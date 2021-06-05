У Нігерії заблокували Twitter: соцмережа видалила твіт президента

У Нігерії заблокували Twitter . Таке рішення прийняли в уряді після того, як соцмережа заблокувала пост президента.

В уряді заявили, що діяльність Twitter в країні припинена на невизначений термін .

"Федеральний уряд призупинив на невизначений термін діяльність служби мікроблогів і соціальних мереж Twitter в Нігерії", - йдеться в повідомленні уряду.

Twitter звинувачують в тому, що компанія "дозволяє використовувати свою платформу для діяльності, яка може підірвати корпоративне існування Нігерії".

При цьому, така заборона послідувала відразу після того, як два дні тому Twitter видалив твіт президента Мухаммаду Бухарі. Лідер Нігерії написав у ньому про те, що розправитися з людьми на південному сході країни, яких він звинувачує в атаках на громадську інфраструктуру в регіоні.

"Багато хто з тих, хто сьогодні погано поводиться, занадто молоді, щоб усвідомлювати руйнування і загибель людей, які відбулися під час громадянської війни в Нігерії. Ті з нас, хто провів 30 місяців в полях і пережили війну, будуть говорити з ними тією мовою, яку вони розуміють", - написав Бухарі на своїй сторінці.