Twitter дозволив користувачам приховувати відповіді до своїх публікацій

Соціальна мережа Twitter вводить нову функцію, яка дозволить користувачам приховувати коментарі до своїх дописів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на блог компанії.

"Щоб надати вам більше контролю над бесідами, які ви починаєте, ми протестували функцію, що дозволяє вам приховувати відповіді до ваших повідомлень в Twitter. Сьогодні ми робимо її доступною людям по всьому світу", - йдеться в повідомленні.

У компанії зазначили, що таким чином користувачі зможуть почуватися безпечніше і комфортніше під час розмов.

У Twitter розповіли, що під час тестування функції з'ясувалося, що більшість людей приховують відповіді, які вони вважають недоречними або дратівливими. При цьому 85% користувачів, які приховували ті чи інші відповіді, не вдавалися до блокування користувачів, які залишили ці коментарі.

Можливість приховувати відповіді торкнеться всіх користувачів по всьому світу на пристроях iOS, Android, а також в Twitter Lite і twitter.com.

Нагадаємо, засновник Twitter Джек Дорсі 30 жовтня повідомив про повну відмову від політичної реклами. За його словами, в компанії не хочуть, щоб таргетована реклама, незважаючи на її ефективність, впливала на політичні рішення людей.

Раніше соціальна мережа Instagram запустила в тестовому режимі функцію приховування кількості лайків під дописами користувачів.