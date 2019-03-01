Twitter дозволить користувачам приховувати чужі відповіді

Функція ускладнить перегляд відповідей і буде заважати почати скандал, заявили в компанії

Компания Twitter работает над функцией "Скрыть твит", которая позволит владельцу аккаунта в сети скрывать ответы других пользователей на изначальную публикацию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Verge.

Сообщается, что новый инструмент не позволит пользователю стереть или заблокировать ответы, однако затруднит их просмотр и будет мешать начать скандал или травлю вокруг стартового сообщения, надеются в компании.

Функция накануне была обнаружена разработчиком программного обеспечения Джейн Маньчун Вонг, которая увлекается поиском ошибок и скрытых возможностей приложений.

Напомним, ранее сообщалось, что сервис микроблогов Twitter может отказаться от кнопки "мне нравится", чтобы улучшить качество обсуждений. Глава Twitter Джек Дорси заявил во время одного из мероприятий компании, что он не любитель кнопки "мне нравится" и что скоро он избавится от нее.

Как известно, соцсеть Twitter ввела "лайки" в начале ноября 2015 года. Раньше компания использовала "звездочку", которая выполняла ту же самую функцию. В компании решили, что "сердечко" является универсальным символом, понятным человеку каждой культуры.