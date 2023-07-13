На Twitter подали в суд: компания задолжала 500 млн долларов бывшим работникам

Кортни МакМиллиан, которая руководила программами вознаграждений для сотрудников Twitter как "глава отдела общих вознаграждений" до того, как ее уволили в январе, подала предложенный коллективный иск в федеральный суд Сан-Франциско.

МакМиллиан утверждает, что согласно плану увольнения, разработанному Twitter в 2019 году, большинству работников было обещано выплатить два месяца базовой зарплаты плюс одну неделю зарплаты за каждый полный год работы, если их уволят.

Старшим работникам, таким как МакМиллиан, должны были выплатить шесть месяцев базовой заработной платы.

Но, по словам МакМиллиан, Twitter дал уволенным сотрудникам максимум один месяц выходного пособия, а многие из них не получили ничего.

Twitter уволил более половины своей рабочей силы в качестве меры по сокращению расходов после того, как Маск приобрел компанию в октябре.

Иск обвиняет Twitter и Маска в нарушении федерального закона, регулирующего планы выплат работникам. На Twitter уже подавали в суд за якобы невыплату выходного пособия, но эти дела касались нарушения контрактов, а не закона о льготах. Компания заявила, что полностью рассчиталась с бывшими сотрудниками.

В другом иске, поданном в прошлом месяце, Twitter также обвиняется в невыплате миллионов долларов бонусов, которые компания задолжала оставшимся на работе сотрудникам.

В Twitter заявили, что эти претензии не имеют под собой оснований.

Массовые увольнения в Twitter

Ранее CNBC сообщила, что после покупки Маском Twitter персонал компании сократился на 80% - с 7500 до 1300 человек. По словам уволившегося из компании инженера, потеря сотрудников и сокращение штата усложнят надежное обслуживание сервиса при одновременном создании новых функций.

В то же время Маск после того, как CNBC сообщила, что штатная численность Twitter сократилась на 80%, заявил, что в Twitter работает около 2300 сотрудников.

Кроме того, Илон Маск внес изменения в ряд правил социальной сети, включая борьбу с распространением российской пропаганды и дезинформации. Также он сделал платными услуги, которые раньше предоставлялись бесплатно.

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