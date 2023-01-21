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Маск уточнил масштаб массовых увольнений в Twitter

Новина українською →
США, Суббота 21 января 2023 13:15
Маск уточнил масштаб массовых увольнений в Twitter Фото: Илон Маск (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

В Twitter работает около 2300 сотрудников, заявил гендиректор компании Илон Маск после того, как CNBC сообщила, что штатная численность Twitter сократилась на 80% - с 7500 до 1300 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Маска в Twitter.

"Сообщение неверно. В Twitter работает около 2300 активных сотрудников", - написал Маск, комментируя публикацию CNBC.

По его словам, сотни сотрудников по-прежнему работают над доверием и безопасностью, а у компании также несколько тысяч подрядчиков.

Маск возглавил Twitter в октябре 2022 году после покупки за 44 млрд долларов и быстро провел ряд изменений в продуктах и организации. Он ввел платную "синюю галочку", а также потребовал от сотрудников работать сверхурочно.

Ранее CNBC сообщила, что после покупки Маском Twitter персонал компании сократился на 80%. По словам инженера, уволившегося из компании, потеря сотрудников и сокращение штата затруднят надежное обслуживание сервиса при одновременном создании новых функций.

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