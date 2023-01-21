Маск уточнил масштаб массовых увольнений в Twitter

В Twitter работает около 2300 сотрудников, заявил гендиректор компании Илон Маск после того, как CNBC сообщила, что штатная численность Twitter сократилась на 80% - с 7500 до 1300 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Маска в Twitter .

"Сообщение неверно. В Twitter работает около 2300 активных сотрудников", - написал Маск, комментируя публикацию CNBC.

По его словам, сотни сотрудников по-прежнему работают над доверием и безопасностью, а у компании также несколько тысяч подрядчиков.

Маск возглавил Twitter в октябре 2022 году после покупки за 44 млрд долларов и быстро провел ряд изменений в продуктах и организации. Он ввел платную "синюю галочку", а также потребовал от сотрудников работать сверхурочно.