Twitter почав маркувати акаунти чиновників і державних ЗМІ

У Twitter з'явився спеціальний значок, яким маркують акаунти, які ведуть високопоставлені чиновники, державні органи, а також облікові записи державних або пов'язаних з державою ЗМІ, їх головні редактори і ключові представники. Зміни торкнулися США, Великобританії, Китаю, Росії та Франції.

Про це йдеться в повідомленні корпорації.

У компанії відзначають, що цей захід необхідний, щоб користувачі могли приймати зважені рішення. Надалі список держав буде розширений, відзначили в компанії.

При цьому в Twitter заявляють, що особисті акаунти глав держав і урядів не будуть позначені, оскільки їх власники широко відомі.

РБК-Україна писало, що раніше Twitter заблокував відеоролик президента США Дональда Трампа через порушення авторських прав.

Також Twitter приховав пост Трампа про ситуацію в Міннеаполісі, оскільки побачив в публікації героїзацію насильства.

Раніше Facebook видалив публікацію президента США Дональда Трампа, оскільки адміністратори соцмережі вважають, що пост містив дезінформацію про нову коронавирусной інфекції.