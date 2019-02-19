Twitter змінює правила розміщення політичної реклами

З 11 березня розміщувати політичну рекламу в Twitter зможуть тільки перевірені рекламодавці

Социальная сеть Twitter ввела новые правила размещения политической рекламы, которые коснутся всех стран-членов Евросоюза, Индии и Австралии. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу компании.

Как сообщили в компании, с 11 марта размещать политическую рекламу в Twitter смогут только проверенные рекламодатели из перечисленных стран. Компания также призывает всех желающих уже начать подавать заявки на верификацию своих аккаунтов.

В соцсети добавили, что и дальше продолжат вводить новые правила политической рекламы и на других основных рынках в течение 2019 года.

Напомним, в Facebook сделали аналогичное заявление, что ужесточат правила во время выборов, которые пройдут в Украине, Индии, Нигерии, Евросоюзе. Европейская комиссия призвала интернет-компании, включая Google, Facebook и Twitter, увеличить усилия по борьбе против дезинформации перед выборами в Европарламент.

До этого в США суд штата Вашингтон обязал компании Google и Facebook выплатить 455 тыс. долларов для урегулирования претензий властей по делу о политической рекламе.