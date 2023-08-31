Twitter позволил скрыть вкладку понравившихся постов: кому будет доступна эта функция

Так, платные пользователи на X теперь имеют отдельный пункт в настройках профиля, что позволяет им скрывать вкладку "Нравится". Как пишет издание, это стало возможным после того, как за последние несколько недель конкурирующие социальные сети Threads и Bluesky предложили пользователям видеть собственные брани.

"Ваша вкладка "Нравится" в вашем профиле будет видна только вам. Хронология ваших ругательств также будет скрыта от X API. Ваши индивидуальные оценки "Нравится" все равно будут отображаться в публикациях", - говорится в описании функции.

К этому моменту лайки были общедоступными, и люди могли перейти к любому профилю, чтобы просмотреть понравившиеся публикации. Но Маск добавил еще один стимул к платному уровню, позволяющему пользователям лайкать публикации, не беспокоясь о том, что на них посмотрят другие.

Другие нововведения Х

Ранее в этом месяце X начал разрешать подписчикам скрывать отметку подтверждения, вероятно, чтобы они могли избежать этого мэма. Однако если пользователь решает скрыть свою вкладку "Нравится", он выдает тот факт, что все равно заплатил за подписку.

Кроме этого ранее сообщалось, что в Twitter решили убрать возможность блокировки пользователей. Когда именно это произойдет, пока неизвестно.

Напомним, о планах Маска выкупить Twitter стало известно в апреле 2022 года. Однако в июле он отозвал предложение. Компания подала на бизнесмена иск из-за остановки сделки. В октябре стало известно, что Маск все-таки купил Twitter.