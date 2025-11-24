RU

Twitch официально добавил украинский язык на свою платформу

Twitch запустил украинскую локализацию интерфейса (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

По обращению Министерства цифровой трансформации Украины, платформа для стриминга Twitch добавила украинский язык.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Министерства цифровой трансформации Михаила Федорова.

Twitch подтвердил полную поддержку украинского языка

Летом Минцифры официально направило Twitch просьбу о добавлении украинской локализации. Украинская аудитория платформы - одна из самых активных в Европе, и поддержка родного языка обеспечивает равные возможности и сохраняет культурную идентичность пользователей.

В октябре компания ответила на запрос и подтвердила полную поддержку украинского языка. В Twitch отметили, что локализация интерфейса является важной для развития сообщества и удобного поиска контента.

Сейчас украинский язык уже доступен в рамках активного бета-тестирования на платформе.

Украинские пользователи активно инициировали петиции

Зрители Twitch из Украины неоднократно инициировали петиции с просьбой добавить украинский язык на платформу.

"Мы, украинское игровое сообщество, просим Twitch и Amazon включить украинский язык в список официальных языков платформы и разрешить его использовать в трансляциях. Мы готовы самостоятельно переводить контент через Crowdin или другие системы, если получим такую возможность", - говорится в одной из петиций, собравшей более 28 000 подписей.

Активность украинских пользователей стала одним из ключевых факторов, приведших к поддержке украинского языка на Twitch.

Напомним, что языковой омбудсмен недавно сделала заявление о возможной блокировке Telegram и о том, к каким последствиям это может привести.

Также мы писали о том, как с помощью ChatGPT можно быстрее выучить иностранный язык.

А еще мы рассказывали историю девушки, которая три года вела трансляцию своей жизни онлайн 24/7.

