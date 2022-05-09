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Не тільки ТБ. Хакери вивели з ладу російський RuTube

Фото: хакери атакували російський RuTube (freepik.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Хакери атакували російський відеохостинг RuTube. В результаті платформа повністю перестала працювати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

Глава відомства опублікував у своєму Telegram-каналі скриншот оголошення RuTube про кібератаку на платформу. У ньому наголошується, що відеохостинг піддався потужній хакерській атаці. Час відновлення її роботи невідомий.

Фото: російський RuTube зламали хакери (t.me/zedigital)

"Я вам зараз покажу, звідки на Rutube готувався напад", - написав Федоров.

Міністр уточнив, що за 6 годин до параду в Москві були відключені чотири сервери. Це дозволило не показати всьому світу ту маячню, яка відбувалася на головній площі РФ.

Rutube - це російський аналог відеохостингу YouTube, за допомогою якого влада Росії намагається відрізати своїх громадян від світових соціальних платформ.

Нагадаємо, сьогодні, 9 травня, хакери зламали один з російських телеканалів. На його сайті замість програми з'явилося звернення: "На ваших руках кров".

Зазначимо, напередодні 9 травня українців попередили про загрозу кібератак.

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