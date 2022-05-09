Не тільки ТБ. Хакери вивели з ладу російський RuTube

Хакери атакували російський відеохостинг RuTube. В результаті платформа повністю перестала працювати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.
Глава відомства опублікував у своєму Telegram-каналі скриншот оголошення RuTube про кібератаку на платформу. У ньому наголошується, що відеохостинг піддався потужній хакерській атаці. Час відновлення її роботи невідомий.
Фото: російський RuTube зламали хакери (t.me/zedigital)
"Я вам зараз покажу, звідки на Rutube готувався напад", - написав Федоров.
Міністр уточнив, що за 6 годин до параду в Москві були відключені чотири сервери. Це дозволило не показати всьому світу ту маячню, яка відбувалася на головній площі РФ.
Rutube - це російський аналог відеохостингу YouTube, за допомогою якого влада Росії намагається відрізати своїх громадян від світових соціальних платформ.
Нагадаємо, сьогодні, 9 травня, хакери зламали один з російських телеканалів. На його сайті замість програми з'явилося звернення: "На ваших руках кров".
Зазначимо, напередодні 9 травня українців попередили про загрозу кібератак.
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